اعتبارا من اليوم.. "ميراكل جاردن" تفتح أبواب موسمها الجديد

تفتتح «دبي ميراكل جاردن»، أكبر حديقة للزهور الطبيعية على مستوى العالم، اعتباراً من اليوم، موسمها الخامس عشر، مرحبةً بزوارها من داخل الدولة وخارجها، في موسم جديد حافل بالمفاجآت والتصاميم الخلابة، ومواصلةً بذلك مسيرة النجاح التي حققتها على مدى السنوات الماضية.

وتقدم الحديقة لزوارها هذا الموسم باقة من التجارب والمجسمات المبتكرة التي اعتادت أن تستقطب بها العائلات والأطفال.