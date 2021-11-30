مطالبات بحظر حساب رئيس "تويتر" الجديد بسبب تغريدة قبل 11 عاماً.. هذا ما كتبه؟

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

تعرض رئيس تويتر الجديد باراج أجراوال، لهجوم واسع بعد “نبش” تغريدة كتبها قبل 11عاماً اعتبروها تحمل عنصرية ضد البيض.

وجاء في التغريدة التي كتبها باراج أجراوال: " إذا لم يفرقوا بين المسلمين والمتطرفين فلماذا أفرّق بين البيض والعنصريين؟".

وحسب صحيفة المرصد، دافع باراج أجراوال عن نفسه مبرراً أن تغريدته مجرد اقتباس إلا أن هذا لم يقنع المواطنين، الذين طالبوا بحظر حسابه لأنه خالف قوانين "تويتر".

يُشار إلى أن جاك دورسي، المؤسس المشارك لموقع التدوينات القصيرة "تويتر"، أعلن استقالته من منصبه كرئيس تنفيذي لمنصة "تويتر" التي تأسست منذ أكثر من حوالي 15 سنة، وتولى بدلاً منه الرئيس الفني الحالي لعملاق التواصل الاجتماعي الأميركي "تويتر"، باراج أجراوال، حيث أصبح الريئس التنفيذي الجديد بداية من أمس.



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