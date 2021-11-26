هندي يحاول الانتحار باقتحام عرين الأسد

المصدر: متابعات موقع الإمارات اليوم

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي ، مقطع فيديو ، لشاب هندي اقتحم عرين الأسد بإحدى حدائق الحيوانات في الهند بإرادته ، مٌحاولاً الانتحار .

وأظهر الفيديو المتداول ، الشاب وهو يجلس على منطقة مرتفعة لعرين الأسد ، فيما يصرخ زوار الحديقة ليحثونه على التحرك بعيدا وعدم القفز، حتى لا يتحول فريسة لملك الغابة ، حيث كان يقف الأسد أسفل الحافة ينتظر نزول فريسته ، حتى حضر أحد رجال الأمن ووجه له عدد كبير من الصفعات ، وقام باصطحابه بعيدا عن عرين الأسد.



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