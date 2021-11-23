رد فعل صادم لامرأة استلمت حساءً مغلياً من أحد المطاعم !

المصدر: ترجمات - الإمارات اليوم

شهدت ولاية تكساس الأمريكية واقعة غريبة، حيث قامت امرأة تدعى أماندا نيكول، 31 عاماً، بإلقاء حساء على عاملة في مطعم بعد أن اشتكت من أن الحساء كان يغلي.

وألقت السلطات الأمنية الأمريكية القبض على المرأة بعد انتشار مقطع فيديو لها وهي تلقي الحساء المغلي على موظفة المطعم، وحصد الفيديو على "تيك توك" حوالي سبعة ملايين مشاهدة.

وقع الحادث في مطعم مكسيكي، وقالت "ميرور" إن المرأة ألقت الحساء في وجه الموظفة جانيل برولاند بعد أن أخبرتها بأن الحساء يغلي والجو حار لدرجة أن الغطاء البلاستيكي قد انصهر فيه.

وقالت برولاند إنه حين تم سكب الحساء المغلي عليها شعرت وكأنها قد تم رشها برذاذ الفلفل، وتسبب الحساء المغلي لها في حروق بعينيها ونزيف من أنفها.

وتواجه المرأة المتهمة في الواقعة في حالة إدانتها، عقوبة تصل إلى السجن لمدة عام وغرامة تصل إلى 4000 دولار.

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