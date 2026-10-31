من العسل إلى المثلجات .. 7 طرق لتهدئة التهاب الحلق

يحوّل التهاب الحلق البلع والكلام أحياناً إلى تجربة مؤلمة، خصوصاً عندما يصاحبه الجفاف أو الشعور بالحرقة والتهيج. وبينما تتحسن معظم الحالات تلقائياً خلال أسبوع، يمكن لبعض الأطعمة والمشروبات أن تخفف الانزعاج وتساعد على إبقاء الحلق رطباً.

ووفقاً لإرشادات هيئة الخدمات الصحية الوطنية البريطانية، ومراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها، فإن تناول السوائل والأطعمة الطرية والدافئة أو الباردة بحسب ما يناسب المصاب قد يساعد على تهدئة الأعراض. وفيما يلي 7 خيارات يمكن الاستعانة بها لتخفيف الألم.

العسل

يمكن إضافة العسل إلى الماء الدافئ أو الشاي، إذ يساعد على تهدئة الحلق وتخفيف السعال المصاحب أحياناً للالتهاب. ولا يُعطى للأطفال دون عمر عام واحد.

الشاي الدافئ

قد تساعد المشروبات الدافئة، مثل الشاي الخالي من الكافيين، على ترطيب الحلق وتخفيف الشعور بالجفاف، مع ضرورة تجنب الحرارة المرتفعة التي قد تزيد التهيج.



حساء الدجاج

يوفر الحساء السوائل ويسهل تناوله عند صعوبة البلع، كما يساعد على الحفاظ على الترطيب خلال فترة المرض.

الماء

يُعد شرب الماء بانتظام من أبسط الوسائل للحفاظ على رطوبة الحلق وتقليل الشعور بالجفاف والاحتكاك.

الزبادي

قوامه الطري يجعله خياراً مناسباً عند الشعور بألم أثناء البلع، ويمكن تناوله بارداً إذا كانت الحرارة المنخفضة تمنح الحلق راحة أكبر.



المثلجات وقطع الثلج

قد يساعد البرود على تخفيف الألم مؤقتاً وتهدئة الأنسجة المتهيجة، مع مراعاة مخاطر الاختناق لدى الأطفال الصغار.

الأطعمة اللينة

مثل البطاطا المهروسة والشوفان والبيض المخفوق، إذ يسهل ابتلاعها مقارنة بالأطعمة الجافة أو الصلبة التي قد تزيد الاحتكاك والتهيج.

وبحسب الخبراء، تبقى هذه الخيارات وسائل لتخفيف الأعراض، وليست علاجاً للسبب الأساسي للالتهاب. وينبغي طلب المشورة الطبية إذا استمرت الأعراض أو ازدادت سوءاً، وطلب المساعدة العاجلة عند صعوبة التنفس أو العجز عن البلع.