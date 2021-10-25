السعودية تؤسس أول جمعية مهنية للمسرح والفنون الأدائية

المصدر: رويترز

أعلنت المملكة العربية السعودية تأسيس أول جمعية مهنية للمسرح والفنون الأدائية والتي ستجمع تحت مظلتها الممارسين المحترفين بمجالات المسرح والفنون الشعبية والسيرك والكوميديا الارتجالية والرقص.

وأصدر وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أحمد بن سليمان الراجحي قرارا أمس الأحد بتشكيل مجلس إدارة الجمعية برئاسة الفنان ناصر القصبي.

وتضم اللجنة في عضويتها كلا من الباحث الأكاديمي سامي الجمعان والممثل راشد الشمراني والمخرج خالد الباز والممثل والكاتب المسرحي ياسر مدخلي والكاتب فهد الحوشاني ومؤدية الفنون الحركية رؤى الصحاف ومؤدي الكوميديا الارتجالية ياسر بكر والممثل سامي الزهراني والممثلة فاطمة البنوي وراقصة الباليه سميرة الخميس.

وكتب القصبي على حسابه الشخصي في تويتر "لأكثر من ثلاثين عاما عانى المسرحيون من تحديات هائلة ومصاعب كبيرة. ويشرفني أن أعمل مع زملائي في الجمعية الجديدة لتذليل الصعاب والنهوض بهذه المهنة السامية".

وأضاف "الزملاء والزميلات المسرحيون، خلال أشهر قليلة ستنطلق أعمال الجمعية ونتطلع إلى مشاركتكم في رحلة إبداع جديدة".

وقوبل قرار تأسيس الجمعية بالترحيب من الفنانين والفنانات بالسعودية وعدد من الكتاب والنقاد والإعلاميين عبر حساباتهم على وسائل التواصل الاجتماعي، من بينهم الممثل محمد الكنهل والمخرج توفيق الزايدي والشاعر محمد عابس والفنان عبد الإله السناني الأستاذ بجامعة الملك سعود.

وشهدت السعودية خلال الأعوام القليلة الماضية انفتاحا بمجال الفنون وتأسيس كيانات وهيئات مختلفة من أبرزها الهيئة العامة للترفيه في 2016 وهيئة الأدب والنشر والترجمة في 2020.

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