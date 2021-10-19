اكتشاف عقرب مُرعب بحجم الكلب.. صور

المصدر: ترجمات - الإمارات اليوم

صُدم العلماء في الصين باكتشاف حفرية لعقرب غريب بحجم كلب جاب قاع البحر منذ أكثر من 400 مليون سنة، وكان له سلاح حاد يجعله كائناً مفترسا.

وكان العقرب المرعب كبيراً إلى حد ما وفقاً للمعايير الحديثة، حيث يبلغ طوله حوالي 3.2 قدماً (متراً واحداً) من الطرف إلى الذيل. وبالمقارنة فإن عقرب الغابة العملاق (Heterometrus swammerdami) يحمل الرقم القياسي العالمي لأكبر عقرب يبلغ طوله تسعة بوصات (23 سم) فقط.

وينتمي المخلوق المكتشف حديثًا إلى عائلة من ما يُعرف بـ eurypterids - وهي عائلة منقرضة من عقارب البحر ظهرت منذ ما يقرب من 500 مليون عام.

وكان العقرب يتميز بأطراف حادة أشبه بالمسامير بما يجعله أحد أشهر الحيوانات المفترسة في عصره، وفق ما ذكرت صحيفة "إكسبريس" البريطانية.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news