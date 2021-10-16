مخلوق غريب يثير الذعر في أعماق البحر الأحمر.. صور

المصدر: ترجمات - الإمارات اليوم

ظهر مخلوق غريب على شكل أنبوب بلا عيون أو آذان أو فم ما أثار ذهول وذعر الغواصين في أعماق البحر الأحمر.

كان الغواص الألماني لوكاس أوسترتاج أحد المجموعة التي نزلت تحت الماء وشاهدوا الكائن البحري الغريب قبالة الساحل المصري، ونقلت عنه صحيفة "ميرور" البريطانية قوله: " المخلوق الغريب شيء يشبه الأنبوب المطاطي بنهاية مدببة، لم أرى مثله من قبل، لقد كان بالتأكيد غريبًا للغاية ولم يعرف أحد ما هو في البداية".

أضاف أن هذا المخلوق الغريب جعله يتذكّر رواية خيالية عن نوع غريب من المخلوقات في أعماق البحار عازم على تدمير البشرية، مشيراً إلى أنه وزملاؤه اعتقدوا أنه كائن حي رقيق الجسم مرتبط بشقائق النعمان وقنديل البحر، أو دوده بحرية غريبة.

وأشار إلى أنه حصل على إجابة عن نوع هذا المخلوق عندما ظهرت مجموعة أخرى كانت تغوص في نفس الشعاب المرجانية، وقال: "في النهاية اكتشفنا أنه من قناديل البحر، وقد تكون أذرعه التهمتها سلحفاة بحرية".

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