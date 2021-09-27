القرية العالمية.. أفضل وجهة عائلية في الشرق الأوسط

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

أعلنت القرية العالمية في دبي عن فوزها بجائزة «أفضل وجهة عائلية في الشرق الأوسط»، ضمن جوائز السفر العالمية المرموقة لعام 2021.

ويحتفي الإنجاز بريادة القرية العالمية في مجال الترفيه العائلي، وتميز التجارب التي توفرها، وتعدد البرامج الترفيهية التي تنظم عبر مواسمها المختلفة للضيوف من جميع الأعمار، ومن أنحاء العالم.

وأشارت إدارة القرية، في بيان، إلى أن «الجائزة تُعد بمثابة مصدر إلهام لدعمها في مسيرة نموها، تزامناً مع اقتراب موعد انطلاق الموسم الجديد في 26 أكتوبر المقبل».

واستطاعت القرية العالمية تعزيز مكانتها على خارطة المشهد السياحي في المنطقة، عبر توفير تجارب تبقى في البال لضيوفها خلال موسمها الذي امتد لـسبعة أشهر.

واستقبلت الوجهة خلال احتفالات موسم اليوبيل الفضي ما يزيد على 4.5 ملايين ضيف استمتعوا بمجموعة من الروائع، التي تضمنت فعاليات مميزة ونشاطات استثنائية ووجهات ترفيهية تلبي أذواق الضيوف من كل الأعمار. وقالت جاكي إلينبي، مدير إدارة تنفيذي - التسويق والفعاليات في القرية العالمية: «ملتزمون في القرية العالمية بالعمل على إسعاد ضيوفنا، وتوفير أفضل التجارب التي تحظى بتقديرهم واهتمامهم بشكل مستمر».

وأضافت «يأتي حصولنا على هذا التقدير دليلاً على ثقة الضيوف بنا وبالتجارب التي نقدمها لهم، بناء على جهود فرق العمل وشركائنا من الدول وخارجها والتزامهم بإسعاد ضيوفنا، وتوفير التجارب التي تبقى في بالهم على الدوام».

وتابعت إلينبي «تأتي هذه الجائزة تزامناً مع الاستعدادات الجارية لافتتاح أبوابنا أمام الضيوف خلال الموسم الـ26، لتسهم في تعزيز جهودنا الهادفة لتوفير أجمل العروض والبرامج الترفيهية الخاصة بالموسم الجديد، وتواكب تطلعاتنا لاستقبال ضيوفنا مع مجموعة من المفاجآت لعيش أروع الذكريات ابتداء من 26 أكتوبر المقبل».

الإنجاز يحتفي بريادة القرية العالمية في مجال الترفيه العائلي، وتميز التجارب التي توفرها.

جاكي إلينبي: «الجائزة تسهم في تعزيز جهودنا الهادفة إلى توفير أجمل البرامج الترفيهية الخاصة بالموسم الجديد».

4.5 ملايين ضيف، استقبلتهم الوجهة خلال احتفالات موسم اليوبيل الفضي.

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