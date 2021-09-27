النساء يهيمن على جوائز مهرجان سان سيباستيان

المصدر: سان سيباستيان ■ رويترز

فازت النساء بنصيب الأسد في الليلة الختامية لمهرجان سان سيباستيان السينمائي، التي شهدت فوز الممثلة الأميركية جيسيكا تشاستين بجائزة التمثيل الأولى بالمشاركة مع الممثلة الدنماركية فلورا أوفيليا هوفمان ليندال (16 عاماً). وحصد الفيلم الروماني «القمر الأزرق» جائزة الصدفة الذهبية لأحسن فيلم في الدورة الـ69 لأكبر مهرجان سينمائي إسباني، والتي اختتمت الليلة قبل الماضية.

ومنحت أولى جوائز المهرجان في التمثيل للجنسين لأحسن دور رئيس لتشاستين عن فيلم «ذي آيز أوف تامي فاي» بالمشاركة مع هوفمان ليندال عن دورها في فيلم «آز إن هيفن».

وفازت تيه ليندبيرغ بجائزة الصدفة الفضية لأحسن مخرج عن فيلم «آز إن هيفن». ومن بين الفائزات الأخريات كلير ماتون التي فازت بجائزة أحسن تصوير سينمائي عن الفيلم الفرنسي «سري»، والمخرجة الفرنسية - البوسنية لوسيل هادزيهاليلوفيتش التي فازت بالجائزة الخاصة للمهرجان عن فيلم «إيرويج».

وكان الفائز الوحيد من الرجال في الجوائز الفردية المخرج البريطاني تيرانس ديفيس، الذي فاز بجائزة أحسن سيناريو عن فيلم «بينيديكشن» الذي يروي سيرة حياة الشاعر والكاتب الإنجليزي سيجفريد ساسون.

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