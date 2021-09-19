إيطالي يهرب الى السجن.. ليتخلص من العيش مع حماته

المصدر: متابعة الإمارات اليوم

قرر مواطن إيطالي يبلغ من العمر 52 عاماً الهروب من الإقامة الجبرية مع والدة زوجته بمحاولات عدة لجعل قوات الشرطة تقوم باعتقاله حتى لا يقيم معها.

وحدثت الواقعة في مدينة إستي في إيطاليا، حيث حكم بالسجن على الرجل لمدة عامين وشهرين، بعد أن طلب نقله إلى نظام الاعتقال، كي لا يبقى بالإقامة الجبرية مع حماته.

وفي البداية رفضت السلطات طلب الرجل الغريب، ما دفعه إلى الهروب من منزله، في حين أن عمليات بحث الشرطة لم تستغرق الكثير من الوقت، فقد ظهر الرجل مجدداً وتوجه لقوات الأمن، وقال: "لقد هربت، وها أنا هنا لتسليم نفسي، الآن يمكنكم إلقاء القبض علي".

وعندما لم يستجب رجال الشرطة لطلبه اللحوح باعتقاله، أقدم الرجل على ركل ولكم أحدهم، وعندها تم توجيه الاتهام إلى الرجل بالعدوان على مسؤول عام ومقاومته، ولهذا السبب تم القبض عليه واعتقاله.

وأعرب الرجل عن اعتذاره من قاضي التحقيق عما حدث، معترفاً بأنه "بالغ في شرب الكحول ولا يتذكر شيئاً، لكنه الآن يأمل فقط أن يذهب إلى السجن".

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news