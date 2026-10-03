"تمنعه من دخول الحمّام بعد تنظيفه" .. زوج يطلّق زوجته بسبب هوسها بالنظافة

أقدم رجل تركي على تطليق زوجته بعد أربع سنوات من الزواج، متهماً إياها بتعكير حياته والتسبب في خلافات متكررة بسبب ما وصفه بهوسها الشديد بالنظافة.

وقال الرجل في دعواه إن زوجته كانت تمنعه من استخدام المرحاض مباشرة بعد تنظيفه، كما كانت تغضب عند سقوط شعره على السرير، الأمر الذي جعل تفاصيل الحياة اليومية تتحول إلى مصدر مستمر للخلاف بينهما.

وبحسب ما ورد في الدعوى، وصل حرص الزوجة على نظافة المنزل إلى حد دفع الزوجين لطلب الطعام من الخارج، تجنبا لاستخدام المطبخ وما قد يترتب على ذلك من اتساخه.

وطالب الرجل، إلى جانب الطلاق، بتعويض قدره 250 ألف دولار، قال في دعواه إنه يتعلق بالمنزل وما لحق به من أضرار نفسية.