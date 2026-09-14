رأس تمساح في حقيبة مسافر يثير استنفار الجمارك الإيطالية

يواجه رجل إيطالي احتمال التعرض لعقوبة السجن، بعد ضبط رأس تمساح داخل حقيبته أثناء عودته إلى بلاده قادمًا من الولايات المتحدة.

وأوقفت السلطات الرجل لدى وصوله إلى مطار تورينو، في منطقة كازيلي تورينيزي، لإخضاع أمتعته لتفتيش دقيق، وفقًا لوكالة إنفاذ القانون الإيطالية "غوارديا دي فينانزا".

وذكرت الوكالة في البيان أن الرجل وصل على متن رحلة من ميامي عبر إسطنبول، قبل أن يلفت انتباه ضباط الجمارك الذين قرروا تفتيش حقائبه.

وخلال عملية التفتيش، عثر الضباط على رأس تمساح مجفف داخل الحقيبة، كان ملفوفًا بورق تغليف عادي، في محاولة لإخفائه وتجاوز إجراءات التفتيش في بلد المغادرة.

وأوضحت "غوارديا دي فينانزا" أن التمساح ينتمي إلى نوع مهدد بالانقراض، ويحظى بالحماية بموجب اتفاقية التجارة الدولية في الأنواع المهددة بالانقراض من الحيوانات والنباتات البرية (CITES).

وبحسب السلطات، فإن حيازة أجزاء من الحيوانات المحمية ونقلها عبر الحدود دون التصاريح اللازمة قد تشكل مخالفة للقوانين المتعلقة بحماية الأنواع المهددة بالانقراض؛ ما قد يعرض الرجل للملاحقة والعقوبة.

