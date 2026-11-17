استيقظ رجل نيجيري داخل مشرحة، بعد ساعات من نقله إليها إعلان موته إثر تعرضه لحادث دراجة نارية، في واقعة أثارت دهشة الموجودين، بعدما كان يُعتقد أنه فارق الحياة.

وبحسب ما نقلته تقارير إعلامية، تعرض الرجل، الذي لم تُكشف هويته، لحادث دراجة نارية بالقرب من منطقة «إيفوريني» في ولاية دلتا النيجيرية، ونُقل إلى مشرحة يوم الجمعة 13 نوفمبر الجاري.

وبعد مرور ساعات، استعاد الرجل وعيه داخل المشرحة، وسط ذهول الحاضرين. وأظهرت لقطات متداولة على منصات التواصل الاجتماعي الرجل وهو يقف، وقد غطى مسحوق أبيض وجهه وجسده، فيما تجمع عدد من الأشخاص حوله.

ووفقاً لما أوردته منصة «نيد تو نو»، كان أول شيء طلبه الرجل بعد استيقاظه سيجارة وولاعة. كما يُسمع أحد الحاضرين في المقطع وهو يحثه على الخضوع لفحص طبي للاطمئنان على حالته الصحية بعد الحادث.

وأثارت الواقعة تفاعلاً واسعاً عبر الإنترنت، إذ وصف بعض المتابعين نجاته بأنها «معجزة»، فيما تساءل آخرون عن ملابسات إعلان وفاته ونقله إلى المشرحة من دون التأكد بشكل دقيق من وفاته.

ولم تتوافر حتى الآن معلومات إضافية عن هوية الرجل أو حالته الصحية بعد الواقعة.