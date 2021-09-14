ماذا تفعل بطلة «البروفسور» أمام المصرف المركزي السوري (صور)

المصدر: متابعة- الإمارات اليوم

أثارت مجموعة من الصور انتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي صور لشابة تقف أمام مبنى المصرف المركزي في دمشق، مرتدية زياً مشابهاً للباس إحدى شخصيات المسلسل الإسباني الشهير «لا كاسا دي بابل»، أو مايعرف شعبيا «البرفسور»، موجة واسعة من الانتشار والتفاعل على منصات التواصل الاجتماعي.

وظهرت العارضة السورية ميرا العايق، مرتدية زياً أحمر ومستعينة بقناع بلاستيكي إضافة إلى سلاح حملته، في محاولة لتقليد أشهر شخصيات المسلسل الإسباني والتي لعبت دور «طوكيو». وأثارت الصور موجة واسعة من التعليقات، المعجبة او الساخرة بين رواد مواقع التواصل،

ونفت ميرا العايق في تصريحات صحافية أن تكون البندقية المستخدمة في الصور حقيقية، مشيرة إلى أنها «لعبة بلاستيكية» أحضرها المصور من منزله.

وحول حساسية مكان التصوير عند البنك المركزي في دمشق، أشار مصور الجلسة عز الدين سقباني إلى أن «اختيار المكان كان لارتباطه بالمسلسل، وأن»لا كاسا دي بابل«تعني البنك المركزي، مما يجعله خياراً»وحيداً«للتصوير، وفقاً لما قاله في مقابلة مشتركة مع العايق عبر إذاعة«شام إف إم».

يذكر أن هذا المسلسل الإسباني حقق وابطالة شهرة عالمية، حصل على المركز الأول في تصنيفات أكثر المسلسلات مشاهدة، خلال عام 2019، كما حظي بأكثر المسلسلات الدرامية مشاهدة خلال عرضه لأول مرّة في عام 2017

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