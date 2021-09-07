بطل «مارفل» الجديد يهيمن على شبّاك التذاكر

المصدر: لوس أنجلوس ■ أ.ف.ب

حقّق أوّل بطل خارق صيني من استوديوهات «مارفل» بداية مدوّية في صدارة شباك التذاكر في أميركا الشمالية، بحسب ما أظهرت الأرقام المؤقتة الصادرة عن مجموعة «إكزيبتر ريلايشنز» المتخصّصة في هذا المجال.

وحصد «شانغ-تشي أند ذي ليدجند أوف ذي تين رينغز»، وهو أحدث إنتاجات استوديوهات «مارفل» التابعة للعملاق «ديزني»، 71.4 مليون دولار من العائدات بين الجمعة والأحد، وهو مستوى قياسي لعطلة تمتدّ حتّى الإثنين في الولايات المتحدة، حيث يُحتفى بعيد العمل الأميركي.

وهذا الفيلم الذي تدور أحداثه في صين متخيّلة تنتشر فيها مخلوقات عملاقة وممارسات روحانية وأساليب كونغ-فو القتالية، وهو من إخراج ديستن دانييل كريتون، هو أول إنتاج لـ«مارفل» تكون فيه أغلبية الممثلين من أصول آسيوية، وعلى رأسهم الكندي من أصل صيني سيمو ليو.

ويؤدّي الممثل دور شانغ-تشي الذي فرّ في شبابه من والد متسلّط يستمدّ قواه من 10 أساور سحرية كان يحضّره ليصبح قاتلاً بلا رحمة، وبات يعيش في الولايات المتحدة.

وحقّق «شانغ-تشي أند ذي ليدجند أوف ذي تين رينغز»، الذي لقي تعليقات إيجابية، ثاني أفضل انطلاقة لفيلم هذه السنة بعد «بلاك ويدو»، وهو إنتاج آخر من «مارفل» حصد 80 مليون دولار عند بدء عرضه، وأطاح بفيلم الرعب «كانديمان» لاستوديوهات «يونيفرسال» من الصدارة. وحقّق هذا العمل الجديد من سلسلة أفلام «كانديمان» 10.6 ملايين دولار في المرتبة الثانية، متقدّماً على الفيلم الكوميدي العائلي «فري غاي» الذي جنى 8.7 ملايين دولار في المرتبة الثالثة.

وكانت المرتبة الرابعة لفيلم الرسوم المتحركة «باو باترول: ذي موفي» لاستوديوهات «باراماونت»، مع أربعة ملايين دولار من العائدات.

واحتلّ المرتبة الخامسة فيلم المغامرات العائلي «جانغل كروز» مسجّلاً 3.9 ملايين دولار.

حصد 80 مليون دولار عند بدء عرضه.. وأطاح بفيلم الرعب «كانديمان».

تدور أحداثه في صين متخيّلة تنتشر فيها مخلوقات عملاقة.

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