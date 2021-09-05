القبض على "سمكري البني آدمين" في مصر .. وفنانة مشهورة: كاد يصيبني بالشلل !

المصدر: متابعة الإمارات اليوم

أصدرت النقابة العامة للعلاج الطبيعي في مصر، تحذيرا ضد المدعو يوسف خيري يوسف، وشهرته "سمكري البني آدمين" بسبب انتحاله صفة أخصائي علاج طبيعي بعد أن غرر بالكثيرين وكان بينهم فنانون مشهورون.

يأتي ذلك عقب قيام إدارة مباحث الأموال العامة، بالتعاون مع النقابة العامة للعلاج الطبيعي، بغلق وتشميع عيادة "سمكري البني آدمين"، وإصدار تحذير مماثل من النقابة العامة للأطباء بشأن التعامل معه، مما سلط الضوء على مراكز العلاج الطبيعي بالبلاد، وما إذا كانت معتمدة بالفعل، أم تعمل في غيبة من الرقابة القانونية.

وسلطت الفنانة المصرية ساندي الضوء على مأساتها مع هذا المدعي، وغردت عبر حسابها في "تويتر"، بأن يوسف خيري "شخص محتال وليس طبيب علاج طبيعي".

وكتبت ساندي: "لقد تسبب لي في إصابة كادت تودي بي إلى شلل رباعي، لأن الغضروف لمس النخاع الشوكي، ولو قُطع لكنت قد أصبت بالشلل لا قدر الله. منه لله يمهل ولا يهمل، وحسبي الله ونعم الوكيل. تحذير يا جماعة مش أي حاجة الفنانين أو الإنفلونسرز يعلنوا عنها تعملوها.. أرجوكم".

وقالت ساندي في تصريحات وفق موقع "سكاي نيوز عربية" عن تجربتها المريرة مع "سمكري البني آدمين"، معلقة: "كنت أعاني من إعوجاج في العمود الفقري، وقرأت إعلانات عن هذا الشخص وأنه عالج بعض الفنانين، قمت باستشارة بعض الأشخاص الذين ذهبوا إليه ومن ثم ذهبت"!.

وأشارت ساندي إلى أنها تعالج منذ سنتين من هذه الإصابة، والتي تسببت في إعاقة لأن الغضروف لامس النخاع الشوكي.

وعن موقف النقابة من "سمكري البني آدمين"، علق النقيب العام للعلاج الطبيعي، الدكتور سامي سعد، لموقع "سكاي نيوز عربية" بالقول، إن "النقابة قامت بمتابعته ورصد تصرفاته، التي ليس لها أساس علمي وقواعد ثابتة".

وأوضح أن النقابة تشكلت لجانا تخصصية، بالتعاون مع وزارة الداخلية وإدارة العلاج الحر وجهاز حماية المستهلك، وثبت أن هذا الشخص "مدعي ومنتحل صفة طبيب علاج طبيعي على غير الحقيقة"، مشيرا إلى أن النقابة "حريصة على متابعة الإعلانات التي تروج لطرق علاج غريبة، للتأكد من حقيقة القائمين عليها".

وحذر سعد من "الدخلاء والمدعين"، مضيفا: "الرجل قام بالتسويق لنفسه وذهب إليه مشاهير وتم خداعهم، والبعض ذهبوا لأن أحدا من معارفهم ذهب إليه، معتقدين أنه حاصل على رخصة بالعلاج، وهذا غير صحيح. على من يعاني من بعض المشاكل أن يلجأ إلى المتخصصين من أطباء واختصاصيي العلاج الطبيعي المعتمدين".

وختم النقيب تصريحاته بالتأكيد أن هذا المنتحل تم القبض عليه وقررت النيابة العامة حبسه 15 يوما على ذمة التحقيقات، بتهم النصب والاحتيال وممارسة نشاط طبي دون مؤهل أو ترخيص.

وقال الفنان أمير كرارة، إنه لم يشارك في أي دعاية لـ"سمكري البني آدمين"، وإنما ذهب إليه مرة واحدة فقط عندما رشحه له أحد الأشخاص، لكنه لم يرتح إليه، ولم يتركه يكمل عمله.

وأضاف كرارة، خلال مداخلة هاتفية مع الدكتور محمد الباز، في برنامج "آخر النهار" المذاع عبر فضائية "النهار": "اللوم مش علينا، ولكن على اللي سابوه شغال 3 سنين، لو هو مش دكتور تقفل له العيادة".

ولفت كرارة إلى أنه استدعى سمكري البني آدمين، ولم يكن ذلك لقبه حينها، بناء على ترشيح، مضيفا: "قال إنه دارس في أمريكا وقصة مبلعتهاش، وعمري ما نزلت بوست عنه، عمري ما رشحته لحد، جالي البيت من سنتين مرة واحدة متكررتش".

وعاتب أمير كرارة الجهات المختصة، قائلا: "جبته بعد 3 سنين، بنسمع عنه، اقفلوا له المكان، وأنا بأنصح أي حد يروح لمراكز مختصة معروفة، وياريت الجهة المختصة شايفين إنه غلط اقفلوهم".

وسخر كرارة من مصطلح "سمكري بني آدمين"، قائلا "سمكري أروح له بتوك توك أصلحه".

ولفت الباز، إلى أنه تم حبس يوسف خيري، سمكري البني آدمين، 15 يوما على ذمة التحقيقات بتهمة تزوير بطاقة الرقم القومي وشهادة التخرج الجامعية، وتم غلق وتشميع مركز سمكري البني آدمين بمدينة نصر لمزاولته مهنة علاج طبيعي للمواطنين دون ترخيص.

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