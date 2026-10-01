شرطة أبوظبي تؤكد أهمية دور الأسرة في الكشف المبكر عن تعاطي المخدرات

أكدت شرطة أبوظبي أهمية دور الأسرة في ملاحظة المؤشرات المبكرة للتعاطي والتعامل معها بوعي ومسؤولية، بما يسهم في حماية الأبناء من مخاطر الإدمان، والحد من تفاقم المشكلة، وتعزيز فرص العلاج والتعافي، والحفاظ على استقرار الأسرة وأمن المجتمع وسلامته.

وأوضحت مديرية مكافحة المخدرات أن التعامل الإيجابي مع الأبناء يرتكز على مجموعة من المهارات، أبرزها الوعي والتثقيف، والحوار والمناقشة، والاحتواء والتفهم، والحزم المتوازن المقرون بالحب، وتقديم المشورة والمثابرة في الدعم، مؤكدة أهمية طلب النصح والإرشاد من الجهات المختصة عند الحاجة، والاستفادة من خدمة «فرصة أمل» لطلب العلاج وتقديم الدعم اللازم للتعافي.