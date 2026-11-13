مروّجو مخدرات يوظّفون الذكاء الاصطناعي لاستدراج الأفراد عبر نقاط ضعفهم

حذر مستشار الجهاز الوطني لمكافحة المخدرات، الدكتور عبدالله الخياط، من توظيف مروجي المخدرات للذكاء الاصطناعي ومنصات التواصل الاجتماعي في تحليل أنماط حياة الأفراد ورصد نقاط ضعفهم، تمهيداً لاستهدافهم بعروض تتناسب مع اهتماماتهم واحتياجاتهم، مؤكداً أن الوقاية أصبحت خط المواجهة الأول في مواجهة أساليب الترويج والاتجار المستحدثة.

وقال الخياط - على هامش مؤتمر صحافي عُقد، أمس، للإعلان عن مؤتمر مكافحة المخدرات، الذي يُعقد ضمن فعاليات القمة الشرطية العالمية 2026، المقامة خلال الفترة من 16 إلى 18 نوفمبر الجاري - إن شبكات الترويج والاتجار لم تعد تعتمد على أساليبها التقليدية، بل باتت توظف الفضاء الرقمي ومنصات التواصل الاجتماعي والتطبيقات المشفرة ووسائل الدفع الإلكتروني للوصول إلى فئة الشباب، إلى جانب ظهور مؤثرات عقلية مصنّعة تُقدم بأشكال مضللة تخفي خطورتها.

وأوضح أن أدوات الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات تتيح للمروجين فهم اهتمامات الأشخاص واستهدافهم بصورة أكثر دقة، فالشخص المهتم ببناء العضلات، على سبيل المثال، قد يتلقى عروضاً لشراء مكملات غذائية، قد تحتوي على عناصر تسبب الإدمان، فيما يمكن استهداف الأشخاص الانطوائيين بحبوب يُروج لها باعتبارها وسيلة لتعزيز الثقة بالنفس والجرأة.

وشدد الخياط على أن الوقاية تقوم على تعزيز الوعي الرقمي لدى النشء والشباب، مؤكداً أن العلاقة المفتوحة بين الآباء والأبناء تمثل أحد أهم خطوط الحماية، إذ إن قدرة الابن على مصارحة والديه بما يواجهه، من مشكلات أو محاولات استدراج، تعكس نجاح هذه العلاقة، بينما قد يؤدي وجود حاجز بين الطرفين إلى تأخر اكتشاف المشكلة ووصول المعلومات إلى الجهات المعنية.

وأشار إلى أن التعامل مع حالات التعاطي الجديدة لا يقتصر على رصدها، بل يشمل تحليل أسبابها ودوافعها، ومعرفة ما إذا كان الشخص قد تعرض للاستدراج أو تلقى عروضاً لتجربة مواد مخدرة، بما يساعد على فهم أنماط الاستهداف وتطوير أساليب الوقاية.

وأوضح أن الجهاز الوطني لمكافحة المخدرات يعمل، بالتعاون مع الجهات المحلية والدولية، على تحليل أنماط انتشار المخدرات وطرق تهريبها والترويج لها، وتنسيق الجهود الوطنية ضمن منظومة متكاملة تضم المؤسسات الأمنية والصحية والتعليمية والاجتماعية والإعلامية، مشيراً إلى أن رصد المواد المخدرة وتصنيفها يتم عبر مسارين محلي ودولي، من خلال المختبرات والجهات المختصة، ومنها مرصد شرطة دبي، إلى جانب التعاون مع لجنة المخدرات التابعة للأمم المتحدة، لافتاً إلى إضافة ثلاث مواد جديدة إلى قوائم الرقابة الدولية خلال نوفمبر الجاري.

بدوره قال المتحدث الرسمي باسم الجهاز، فهد عبدالله هيكل، إن المشاركة في المؤتمر تأتي في إطار تعزيز التعاون مع الجهات المحلية والدولية وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة المخدرات 2024–2031، مشيراً إلى جهود الجهاز في تنسيق السياسات والتشريعات، وملاحقة شبكات التهريب، وتعزيز برامج العلاج والتأهيل والوقاية.

فيما أوضح نائب مدير الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، العميد أحمد السويدي، أن المؤتمر يناقش خمسة محاور رئيسة، تشمل تطورات مشكلة المخدرات عالمياً، والعلاج والتأهيل، والتعاون الدولي وتفكيك الشبكات الإجرامية، والتأثيرات الصحية للمواد المخدرة، ودور الذكاء الاصطناعي في مواجهة الشبكات الإجرامية.

من جانبه، أكد رئيس البرامج في القمة العالمية للشرطة، الدكتور محمد جمال التميمي، أن شبكات المخدرات تتجاوز الحدود الوطنية، ما يجعل مواجهتها مسؤولية مشتركة تتطلب تنسيقاً بين الجهات الأمنية والصحية والتشريعية والأكاديمية والمنظمات الدولية.

ويتضمن البرنامج جلسات نقاشية حول تفكيك شبكات التهريب الدولية والمخدرات الاصطناعية والمواد الأولية المستخدمة في تصنيعها، إلى جانب حوار حول تجارب أستراليا وكولومبيا، وورش عمل تتناول البدائل الاصطناعية للمواد المخدرة الطبيعية واستخدام الذكاء الاصطناعي في تحليل قضايا المخدرات.

كما يشهد المؤتمر الإعلان عن الفائزين بجائزة التميز في مجال المخدرات، التي استقبلت أكثر من 39 مشاركة من جهات مختلفة حول العالم، في مجالات العمل الميداني والاستخباراتي، ومكافحة المواد الأولية، والعلاج والتأهيل، والتوعية والوقاية.

الدكتور عبدالله الخياط:

• تحليل البيانات يتيح للمروّجين، مثلاً، استهداف المهتمين ببناء العضلات بمكمّلات تحتوي على عناصر تسبّب الإدمان.