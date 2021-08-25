العراق في القرية العالمية خلال الموسم الجديد.. 26 جناحاً و80 ثقافة

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أعلنت القرية العالمية، أحد أكبر المنتزهات الثقافية في العالم والوجهة العائلية الأولى للثقافة والتسوق والترفيه في المنطقة، عن مشاركة 26 جناحاً في الموسم المقبل، لتقديم تجربة تسوق فريدة على مستوى العالم والمنطقة.

ومن المقرر أن ينطلق الموسم الجديد للقرية العالمية في 26 أكتوبر المقبل.

وتعدّ الأجنحة من الركائز الأساسية التي تعزز مكانة الوجهة وريادتها العالمية، مع مجموعة من المنتجات المميزة والبضائع التي تجسّد ثقافات الشعوب وحضارات العالم على اتساعه، وتجذب ملايين الضيوف في كل موسم للاستماع بروائع تبقى في البال.

وسيشهد الموسم المقبل استضافة الآلاف من منافذ البيع الجديدة بالإضافة إلى تلك المفضلة لدى الضيوف لاستعراض البضائع والحرف اليدوية والهدايا التذكارية التي تمثل أكثر من 80 ثقافة عالمية.

وسيتمكن الضيوف من الاستمتاع بتجارب مميزة، في فصل جديد عبر المسيرة التطورية للقرية العالمية، مع افتتاح جناح العراق الجديد الذي سيوفر تجربة فريدة لتسوق المنتجات العراقية ذات الشعبية الواسعة في المنطقة.

وتستضيف أجنحة القرية العالمية في كل موسم الآلاف من الحرفيين وروّاد الأعمال والفنانين من جميع أنحاء العالم ليقدموا للضيوف تجارب ثقافية مبدعة وأصيلة تنقلهم في جولة حول العالم.

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