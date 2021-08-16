نوال الزغبي وراغب علامة يلعنان كل المسؤولين في بلدهما.. واليسا: "وقحين بشكل"

المصدر: متابعة الإمارات اليوم

لعنت الفنانة نوال الزغبي، ومواطنها الفنان راغب علامة، كل زعيم ومسؤول في لبنان، في أعقاب الفاجعة التي ألمت ببلدة عكار وأودت بحياة العشرات الأحد.

وعلقت الزغبي على الفاجعة في تغريدة لها عبر صفحتها الرسمية على تويتر قائلة "الله يلعن كل زعيم وكل مسؤول بلبنان. يا بلا ضمير ووجدان . الله يرحم الضحايا اللي ماتوا اليوم وكل يوم، كرمال انتوا تكونوا عالكراسي…".

أما الفنان راغب علامة فتساءل " شو هالإنفجار المؤلم في عكار؟ من المسؤول؟ كيف ممكن يتخزّن بنزين بين الأهالي؟مين الجهاز المسؤول عن هالفلتان؟ هلق رح يطلعوا المسؤولين يستنكروا لكن ما حدا رح يتحاسب عن الإهمال! لأن المهمل تابع لزعامات فوق القانون وفوق المحاسبة. لعن الله هيك دولة وهيك عصابات وهيك مسؤولين. لهيك ربنا غاضب!". وعلقت الفنانة إليسا على الفاجعة في تغريدة لها عبر صفحتها الرسمية على تويتر قائلة " يا قلبي عا وجع اللبناني أدي بدنا نتحمل ، مش قادرة شوف ولا كلمة استنكار من ولا سياسي ، مسؤول، نايب او وزير، انتخبوكن تا تأمنولن الحد الأدنى من حقوقن ولقمة عيشن ، فجوعتون وغيبتون". وأكدت أن "دم كل شهيد او جريح انتو بتتحملو". وأضافت "الله ينتقم منكن واحد واحد والله يجربكن بأقرب الناس الكن!".

وختمت تغريدتها موبخة المسؤولين في بلادها قائلة "وقحين بشكل".

وقُتل 28 شخصاً على الأقلّ وأصيب نحو ثمانين آخرين بجروح جراء انفجار خزان وقود في شمال لبنان أثناء تجمع العشرات حوله للحصول على القليل من البنزين في بلد يشهد أزمة محروقات حادة.

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