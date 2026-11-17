تحت شعار «هندسة الثقة: الذكاء الاصطناعي ومستقبل مؤسسات المعرفة»، انطلقت، أمس، أعمال الدورة الثالثة من «قمة دبي الدولية للمكتبات والنشر»، في مكتبة محمد بن راشد، بمشاركة أكثر من 50 متحدثاً ومديراً للجلسات، يمثلون أكثر من 50 جهة محلية ودولية، ضمن برنامج يضم أكثر من 25 جلسة وحواراً متخصصاً، تناقش مستقبل المعرفة ومسؤوليات المؤسسات الثقافية في عصر الذكاء الاصطناعي.

وأكد رئيس مجلس إدارة مؤسسة مكتبة محمد بن راشد آل مكتوم، محمد أحمد المر، أهمية ترسيخ الثقة بالمعرفة، وتعزيز مسؤولية المؤسسات في توثيق مصادرها وصون حقوق أصحابها، مع ضمان الإشراف البشري على استخدام التقنيات الذكية، مضيفاً خلال كلمته بافتتاح أعمال القمة: «تنعقد الدورة الثالثة في مرحلة تشهد تحولات عميقة في علاقة الإنسان بالمعرفة، مع اتساع دور الذكاء الاصطناعي في إنتاج المعلومات وتنظيمها وإتاحتها، وتأثيره المتزايد فيما تتلقاه المجتمعات، وما تستند إليه في فهم العالم واتخاذ القرارات، ومن هنا يأتي اختيارنا شعار (هندسة الثقة: الذكاء الاصطناعي ومستقبل مؤسسات المعرفة)، إيماناً بأن قيمة المعرفة لا تتحدد بوفرتها وسهولة الوصول إليها فحسب، إنما بموثوقية مصادرها وإمكانية التحقق منها، فالثقة أساس البحث العلمي والتعليم والتقدم الإنساني، وصونها مسؤولية تزداد أهمية مع تطور وسائل إنتاج المعرفة وانتشارها».

وأضاف المر: «الذكاء الاصطناعي يضع المكتبات أمام مرحلة جديدة بما يتيحه من إمكانات لإنتاج المعرفة وتحليلها وإتاحتها عبر الحدود، وما يفرضه من تحديات تتعلق بمصداقية المعلومات وأصالة المحتوى وعدالة تمثيل الثقافات، إذ لم يعد السؤال مقتصراً على ما تستطيع التقنية تقديمه، إنما أصبح مرتبطاً بقدرتنا على ضمان موثوقية مخرجاتها وحماية التنوع المعرفي والإنساني»، مشيراً إلى أن مستقبل مؤسسات المعرفة يرتبط بقدرتها على تجاوز مواكبة التطور التقني إلى المشاركة في توجيهه، ووضع معايير تضمن شفافية المصادر وصون الحقوق والمراجعة البشرية. وتزداد أهمية هذه المسؤولية في تعزيز حضور اللغة العربية وتراثنا المعرفي في الأنظمة الذكية، من خلال توثيق مصادرنا ورقمنتها وإتاحتها، لنكون شركاء في تشكيل مستقبل المعرفة، لا مجرد مستخدمين لأدواتها.

سؤال المصداقية

من جهته، قال عضو مجلس إدارة مؤسسة مكتبة محمد بن راشد آل مكتوم، الدكتور محمد سالم المزروعي، لـ«الإمارات اليوم» عن قمة المكتبات وشعار دورتها الجديدة التي تختتم اليوم: «لقد أصبح الذكاء الاصطناعي الآن ضرورة، وعلى مستوى مختلف المؤسسات، وليس المعرفية فحسب، ومن خلال الشعار نبحث عن الإمكانية للاستفادة من التقنيات الجديدة في مجال عمل المكتبات، والتي تحتوي على مصادر معرفية متعددة، والإشكالية دائماً في المعلومة التي لابد من أن تكون موثوقة، لاسيما أن الذكاء الاصطناعي يساعد في الوصول للمعلومة، وتقديمها على نحو أسرع».

ورأى أن السؤال الأهم، يتمثل في: ما مدى مصداقية ما يقدمه الذكاء الاصطناعي؟ إذ إنه مع التطورات المتسارعة من الممكن أن يصل إلى موثوقية أعلى، ولكنها قد لا تكون كاملة، وبالتالي سيبقى دور الإنسان الحاكم في هذه المسألة، لافتاً إلى أن التحدي الذي قد تواجهه المكتبات هو جذب الجمهور إليها، في ظل تقديم الذكاء الاصطناعي المعلومات وبشكل سريع، إذ إن المكتبات تلعب اليوم أدواراً أخرى، إذ تحتضن الفعاليات الثقافية والمعارض وورش التدريب، كما أن دور المكتبة سيتغير على نحو كبير، لأن عدم تطورها سيجعلها تفقد بعض دورها.

ونوه الدكتور المزروعي بأن المحتوى وزيادته ورقمنته وتصنيفه يساعد في هذا المجال، ولكن مصادر البيانات والخرائط والأطالس والمخطوطات تحتاج إلى رقمنة وإتاحتها للجمهور، مشدداً على ضرورة احترام رغبات الجيل الجديد، والتعامل معه بناء على توجهاته الفكرية، فالمكتبة وجدت من أجل تقديم الاستفادة، ولابد من مراعاة متطلبات المستفيد.

جلسات

واستهل جلسات اليوم الأول من القمة بحوار «الذكاء الاصطناعي ومسؤوليات مؤسسات المعرفة»، بمشاركة الدكتور محمد سالم المزروعي، ويونس آل ناصر، من مؤسسة دبي للبيانات والإحصاء، ومدير عام الأرشيف والمكتبة الوطنية، عبدالله ماجد آل علي، وأعقبتها جلسة بعنوان «الذكاء الاصطناعي وعمارة المعرفة المتغيرة»، بمشاركة البروفيسور ستيفن كايف من جامعة كامبريدج، والدكتور مونوجيت تشودري من جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي، وتناولت التحولات التي يحدثها الذكاء الاصطناعي في إنتاج المعرفة وتنظيمها وتداولها وتقييمها.

وشهد البرنامج عرضاً تطبيقياً بعنوان «فالكون في التطبيق: الذكاء الاصطناعي بالعربية الإماراتية عبر اللغة والكلام والوثائق»، قدمه فريق من معهد الابتكار التكنولوجي، ضم الدكتور حكيم حسيد، والدكتور لودوفيك لوبولو، والدكتورة بسمة الأمل بوساحة.

أما في محور صون المعرفة، فعقدت جلسة «حين تختفي المعرفة: حفظ الذاكرة الثقافية العربية والإسلامية»، بمشاركة الشيخ سلطان سعود القاسمي، والدكتور وليد غالي، وستيفان إيبير. فيما تناولت جلسة «ماذا نختار أن نحفظ؟»، بمشاركة الدكتورة ندى شبوط والدكتورة خولة العقيلي، مسؤوليات المؤسسات الثقافية في حفظ المجموعات والمقتنيات وصون الذاكرة المعرفية للأجيال المقبلة.

وفي محور الثقة بالمعرفة، شهدت القمة جلسة «ما الذي ينجو من الترجمة؟ الأدب والذكاء الاصطناعي والوساطة الثقافية»، بمشاركة إيان جايلز، ومايكل كوبرسون، ويارا المصري، وناقشت أثر الذكاء الاصطناعي في الترجمة ونقل الأدب والمعرفة بين اللغات والثقافات.

فيما تناولت جلسة «من يروي حكايات أطفالنا؟»، بمشاركة تغريد النجار، ومنى هنينغ زريقات، وداليا تونسي، دور المؤلفين والناشرين والمؤسسات المعرفية في تشكيل المحتوى الموجه للأطفال. وشهد البرنامج أيضاً جلسة «السرد والرسوم المتحركة وخيال الآلة»، بمشاركة فاضل المهيري، وأحمد حمودة، وبسمة حسام، وناقشت تأثير الذكاء الاصطناعي في السرد والإنتاج الإبداعي وصناعة الرسوم المتحركة.

الاستخدام المسؤول

شهد حفل افتتاح «قمة دبي الدولية للمكتبات والنشر 2026»، الإعلان عن إطلاق الدورة الـ11 من «جائزة محمد بن راشد للغة العربية»، في إطار الفعاليات التي يحتضنها برنامج القمة، التي ناقشت في يومها الأول أيضاً الاستخدام المسؤول للتقنيات الذكية، خلال جلسة بعنوان «ما الذي يتطلبه تطوير الذكاء الاصطناعي ونشره واستدامته بصورة مسؤولة؟»، وبحثت التحديات والاعتبارات المؤسسية المرتبطة بتطوير أنظمة الذكاء الاصطناعي وتطبيقها بصورة مسؤولة، وتضمن البرنامج كذلك محاضرة «الحكايات التي نرويها عن الذكاء الاصطناعي».

• 25 جلسة وحواراً متخصصاً في «القمة»، التي تُختتم اليوم.