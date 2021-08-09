معمرة تونسية تبلغ 123 عاماً تتلقى جرعة أولى من اللقاح

المصدر: د ب ا



تلقت معمرة تونسية تبلغ من العمر 123 عاما الجرعة الأولى من اللقاح المضاد لكوفيد 19 خلال اليوم المفتوح للتطعيم الذي خصصته السلطات التونسية يوم أمس.

وذكرت إذاعتان محليتان على الأقل، «صبرة اف أم» و«جوهرة اف أم»، إن المعمرة التي يطلق عليها «أم هاني» تلقت جرعة أولى من اللقاح البريطاني «استرازينيكا» في مركز للتطعيم بمدينة السبيخة التابعة لولاية القيروان (وسط تونس).

ولم ترد معلومات أكثر عن المرأة المسنة التي تأتي في مقدمة الأكبر سنا من بين أكثر من نصف مليون تونسي تلقوا اللقاح أمس.

ويتعين على «أم هاني» انتظار ثلاثة أسابيع لتلقي الجرعة الثانية من اللقاح والمقررة يوم 29 من الشهر الجاري.

وخصصت السلطات التونسية يوما مفتوحا لتطعيم من يفوق سنهم 40 عاما في مسعى لتحصين أكبر عدد ممكن من السكان ضد الفيروس بحلول منتصف أكتوبر المقبل.

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