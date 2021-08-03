وفاة نجم «تيك توك» إثر إطلاق نار في قاعة سينما بكاليفورنيا

المصدر: لوس أنجلوس ■ أ.ف.ب

توفي أنتوني باراخاس، أحد مشاهير «تيك توك»، متأثراً بجروحه إثر إطلاق نار في إحدى دور السينما في كاليفورنيا خلّف ضحية أخرى، بحسب الشرطة المحلية.

وكان أنتوني باراخاس (19 عاماً) مع رايلي غودريتش، وهي إحدى صديقاته، يحضران الأسبوع الماضي عرض فيلم «ذي فوريفر بورج» في قاعة سينما بمدينة كورونا التي تبعد نحو 75 كيلومتراً عن لوس أنجلوس، عندما فتح رجل النار.

وعثر عاملون في صالة السينما عند نهاية العرض على الصديقين، وهما من المتفرجين القلائل الذين كانوا يحضرون العرض السينمائي في تلك الليلة.

وتوفيت رايلي غودريتش على الفور فيما نُقل أنتوني باراخاس إلى المستشفى بسبب تعرضه لإصابة خطرة.

وقالت شرطة كورونا إنه توفي متأثراً بجروحه.

وكان لدى أنتوني باراخاس، المعروف على الإنترنت باسم «إتس أنتوني مايكل»، أكثر من مليون متابع على «تيك توك»، حيث كان ينشر مقاطع فيديو قصيرة توثق حياته اليومية.

وقبضت الشرطة على المشتبه به جوزيف خيمينيز البالغ 20 عاماً، لكنها قالت إنها ترجح فرضية «الهجوم غير المبرر».

وقالت قوات الأمن إنه «تم العثور على سلاح ناري وأدلة أخرى تربطه بمسرح الجريمة» في منزل المشتبه به.

وسُرقت أشياء أثناء الهجوم من دون أن يكون ذلك الدافع الأساسي للجريمة بحسب الشرطة.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news