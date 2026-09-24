كشف تقرير جديد أن ما يقرب من نصف الشباب يثقون في الذكاء الاصطناعي أكثر من ثقتهم في البشر للتحقق من صحة المعلومات، في مؤشر على التحول المتسارع في نظرة الأجيال الشابة إلى أدوات الذكاء الاصطناعي ودورها في التعليم والحياة اليومية.

وأظهر استطلاع أجرته مؤسسة Public First وشمل أكثر من 4 آلاف شخص تتراوح أعمارهم بين 11 و24 عامًا في إنجلترا، أن الشباب يميلون بصورة متزايدة إلى الاعتماد على أدوات الذكاء الاصطناعي بدلًا من البشر عند محاولة التأكد من صحة معلومة ما.

كما أظهر الاستطلاع أن الشباب الذكور كانوا أكثر ميلًا من غيرهم إلى الوثوق بأداة ذكاء اصطناعي بدلًا من شخص للتحقق من الحقائق.

وأُدرجت نتائج الاستطلاع ضمن تقرير أعده المؤرخ السير أنتوني سيلدون ورجل الأعمال في مجال التكنولوجيا تيم بونتينغ، حذّر من أن الطلاب قد يتوقفون عن اعتبار المدرسة استخدامًا مشروعًا لوقتهم إذا لم يواكب نظام التعليم التطور المتسارع للذكاء الاصطناعي ويقلل من قيمته أو يتجاهل دوره المتنامي.

ويرى التقرير أن نظام التعليم في إنجلترا لا يزال يتعامل مع الطلاب وكأنه يهيئهم لعالم خالٍ من الذكاء الاصطناعي، رغم أن هذا العالم لم يعد موجودًا بالفعل.

وبحسب التقرير، فإن نحو 87% من الشباب لديهم بالفعل خبرة في استخدام إحدى أدوات الذكاء الاصطناعي.

وجاء في التقرير أن التعليم لم يواكب الطريقة التي يستخدم بها الشباب الذكاء الاصطناعي، ولا حجم استخدامهم له، محذرًا من أن الفجوة بين واقع استخدام الطلاب لهذه التكنولوجيا وما تقدمه المؤسسات التعليمية بدأت تنعكس على نظرة الشباب إلى قيمة المؤسسة التعليمية نفسها.

وأشار التقرير إلى أن هذا الوضع يمثل مكانًا بالغ الخطورة يمكن أن تصل إليه المنظومة التعليمية، مضيفًا أنه في غياب استجابة بشرية قوية تجاه الذكاء الاصطناعي في التعليم، بدأ الشباب في وضع ثقتهم في هذه التكنولوجيا.

وأُجري الاستطلاع خلال الشهر الماضي، وكشف أن أقل من 10% من الشباب يعتقدون أن المدارس والجامعات تهيئهم بشكل مناسب لعالم يعتمد بصورة متزايدة على الذكاء الاصطناعي.