جوائز بالملايين وعروض ترويجية قيمة ضمن مفاجآت صيف دبي

المصدر: الإمارات اليوم - دبي

تواصل مفاجآت صيف دبي في دورتها الرابعة والعشرين تقديم العديد من العروض والجوائز المذهلة والتخفيضات الرائعة لتمنح المقيمين والزوار فرصة الاستمتاع بتجارب التسوق والضيافة والترفيه والفوز بالعديد من الجوائز ابتداءً من 1 يوليو وحتى 4 سبتمبر.



وقدمت دورة هذا العام منذ انطلاقها ملايين من نقاط التسوق والجوائز نقدية والسيارات فاخرة للمتسوقين في مراكز التسوق ومنافذ البيع بالتجزئة، ولا زالت مفاجآت صيف دبي تحمل الكثير من المفاجآت وفرص الفوز والتوفير الرائعة.



يقدّم عرض اربح منزل الأحلام لعملاء متجر حول الإمارات فرصةً للفوز بشقّة مفروشة بقيمة 1.1 مليون درهم إماراتي في الحبتور سيتي. كما يمكن لجميع المتسوقين خلال مفاجآت صيف دبي، الاستفادة من تخفيضات بنسبة 70 بالمئة في متاجر حول الإمارات المنتشرة في دبي حتى 31 أغسطس.



أما عرض تذوق واربح فيمنح العائلات والأصدقاء فرصة اختبار تجارب تناول طعام رائعة والفوز بجوائز قيّمة خلال مفاجآت صيف دبي، حيث يتاح للزوار، ممن ينفقون 100 درهم إماراتي في المطاعم المشاركة، الدخول في السحب للحصول على عضوية تطبيق زوماتو لتوصيل طلبات الطعام والفوز ببطاقات هدايا بقيمة 200 درهم إماراتي من بنك رأس الخيمة الوطني. ويمكن العثور على المطاعم المشاركة في عرض تذوق واربح في عدد من مراكز التسوق تشمل مركز البستان ومركز الغرير والورقاء سيتي مول ومجمع بوابة الخيل وبرجمان وبن سوقات سنتر وباي أفينيو ودبي أوتليت مول ومجمع مدن والواحة مول ومركز مجمع شروق. ويمكن لمحبي الطعام والعائلات زيارة الريف مول، وتايمز سكوير سنتر، وتعاونية الإتحاد في القوز، ووصل فيتا، ودار الوصل، ووصل 51، وسوق مدينة جميرا.



وخلال الفترة من 4 وحتى 7 أغسطس، سيحظى أربعة أعضاء من سكاي واردز طيران الإمارات بالفوزبجائزة بقيمة 250 ألف ميل سكاي واردز لكلٍّ منهم. ويتيح سحب جائزة مليون ميل من سكاي واردز يومياً للمشاركين إمكانية كسب ميل واحد مقابل كل 5 دراهم ينفقونها على شراء المستلزمات اليومية. كما سيدخل الأعضاء ممن يكسبون 10 أميال وينفقون 50 درهم إماراتي تلقائياً في سحب جائزة مليون سكاي واردز يومياً. تجدر الإشارة إلى أن العرض متوفر أمام جميع أعضاء سكاي واردز طيران الإمارات الحاليين والجدد، ويسري عند الإنفاق في واحدة من 300 وجهة شريكة وما يزيد على 1500 منفذ بيع بما فيها المتاجر الفاخرة والمطاعم الراقية والمميزة ومراكز العناية بالجمال والعافية وغيرها الكثير.



ويتيح عرض "وفر أكثر عندما تتسوق أكثر" مع 1915 من صديقي وأولاده للمقيمين والزوار الراغبين بشراء مجوهرات أو إكسسوارات أو ساعات خلال مفاجآت صيف دبي إمكانية الاستفادة من تخفيضات مجزية مع فرصة الفوز بقسيمة شرائية بقيمة 5 آلاف درهم إماراتي حتى 4 سبتمبر. ويمكن للمتسوقين الحصول على تخفيض بنسبة 25% عند شراء أحد القطع المميزة من الساعات والإكسسوارات، مع إمكانية ارتفاع نسبة التخفيض إلى 30 بالمئة عند شراء ساعتين أو قطعتين من الإكسسوارات، و35 بالمئة عند شراء ثلاث قطع من الساعات أو الإكسسوارات. وسيفوز اثنان من المتسوقين سعداء الحظ أسبوعياً بقسائم شراء بمبلغ 5,000 درهم إماراتي يمكن استخدامها في متجر 1915 من صديقي وأولاده، وسيتم الإعلان عن أربعة فائزين في الأسبوع الأخير من مفاجآت صيف دبي. وسيتم منح ما مجموعه 100 ألف درهم إماراتي من الجوائز خلال الصيف، حيث تشمل المتاجر المشاركة 1915 من صديقي وأولاده في برجمان ودبي مارينا مول، وصديقي وأولاده في دبي مول، وسيتي سنتر مردف، وجس واتشز بوتيك في مول الإمارات، وجس واتشز آند جي سي في سيتي سنتر ديرة، وجس بوتيك في برجمان.

وتشمل عروض مفاجآت صيف دبي هذا العام سحب جائزة مدهش اليومية الكبرى، الذي يقدم 10 آلاف درهم إماراتي يومياً للمتسوقين ممن ينفقون 200 درهم إماراتي في ابن بطوطة مول أو نخيل مول حتى 7 أغسطس، حيث يمكنهم مسح فواتير الشراء الخاصة بهم في مكتب خدمة العملاء للدخول في السحب.

وقدّم عرض تسوق واربح من مفاجآت صيف دبي سيارتي إنفينيتي Q50 لاثنين من الرابحين المحظوظين حتى الآن، وما زالت 4 سيارات إنفينيتي Q50 بانتظار الفائزين المنتظرين. ويمكن للعملاء المشاركة من خلال إنفاق 200 درهم إماراتي في مراكز التسوق المشاركة في سحوبات رقمية أيام 23 و30 يوليو و6 و14 أغسطس. وتشمل مراكز التسوق المشاركة: مركز البستان ومركز الغرير والورقاء سيتي مول ومجمع بوابة الخيل ومركز برجمان ومركز بن سوقات وباي أفينيو ودبي أوتليت مول ومجمع مدن والواحة مول ومركز مجمع الشروق والريف مول وتايمز سكوير سنتر وتعاونية الاتحاد بمنطقة القوز ووصل فيتا ودار الوصل ووصل 51 وسوق مدينة جميرا وكراون مول وسنترال مول.

كما سيحظى المتسوقون بفرصة الفوز بسيارات فاخرة مع سحوبات مرسيدس الكبرى، ويمكن للراغبين بدخول السحب على سيارة مرسيدس C200 و25 ألف درهم إماراتي عند شراء قسيمة خاصّة بقيمة 150 درهم إماراتي من محطّات بترول إينوك وإبكو ومتاجر زوم والأكشاك الموجودة داخل مراكز التسوق وعدد من الوجهات الأخرى. وستُقام سحوبات مرسيدس الكُبرى حتى 25 سبتمبر، كما يتوفر السحب أيضاً عبر الإنترنت من خلال الموقع www.idealz.com

وتطلق مجموعة دبي للذهب والمجوهرات عرض مفاجآت مدينة الذهب، الذي يقدم للمتسوقين ثلاث طرق لشراء المجوهرات والفوز بقسائم شرائية بقيمة 10 آلاف درهم إماراتي. ويتضمن العرض الأول تخفيض 50 بالمئة على رسوم تصنيع مجموعات مختارة من المجوهرات، فيما يشمل العرض الثاني تخفيض 75 بالمئة على أسعار مجموعة مختارة من مجوهرات الألماس واللؤلؤ والساعات. ويقدم العرض الثالث للمتسوقين هدايا مجانية مع كل عملية شراء للمجوهرات. وسيدخل العملاء الذين ينفقون أكثر من 500 درهم إماراتي لشراء الذهب أو المجوهرات في سحب للفوز بقسائم بقيمة 10 آلاف درهم إماراتي، حيث سيتم الإعلان عن 15 فائز خلال الفترة حتى 10 أغسطس.



ويقدم عرض شير مليونير من مفاجآت صيف دبي للمتسوقين فرصة الفوز بمليون نقطة شير أسبوعياً عند إنفاق 300 درهم أو أكثر في مراكز التسوق التابعة لماجد الفطيم، بما فيها مول الإمارات وسيتي سنتر مردف وسيتي سنتر ديرة وسيتي سنتر معيصم. وللمشاركة في السحب، يمكن للعملاء استخدام محفظة شير الخاصة بهم أو مسح إيصالات الشراء باستخدام التطبيق. وسيتم الإعلان عن أسماء الفائزين في السحب يوم 25 يوليو و1 و8 و15 و22 و29 أغسطس، ويقام السحب الأخير يوم 7 سبتمبر.

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