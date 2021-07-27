سوري يسرق الملايين من جده بسبب لعبة «ببجي»

المصدر: متابعة- الإمارات اليوم

أقدم شاب سوري على سرقة مبالغ مالية كبيرة من جده تقدر قيمتها بعشرات الملايين، في مدينة عربين بريف دمشق بسبب إدمانه على لعبة «الببجي»، وحاجته الى شراء تحديثات وإضافات للعبته.

وأفادت وزارة الداخلية السورية أن قيمة المسروقات بلغت 17 ألف دولار أميركي (تزيد قيمتها عن 50 مليون ليرة سورية)، إضافة إلى مصاغ ذهبي بنحو 15 مليون ليرة.

وقالت إن السارق وضع حبلا من سطح المنزل إلى شرفة الشقة التي سرقت، بهدف التمويه، إلا أنه كان محط شكوك الشرطة لأن السرقة تمت دون كسر أو خلع.

السارق اعترف بحسب " روسيا اليوم" أنه أودع جزءا من الأموال والمصاغ الذهبي، لدى صاحب محل في منطقة مساكن برزة بدمشق وقام الأخير بتصريف 4 آلاف دولار، إلى الليرة السورية، واعترف السارق أنه صرف أكثر من 6 آلاف دولار على شراء رصيد للعبة «الببجي» من محل ألعاب في منطقة البحصة بدمشق.

وأشارت الوزارة إلى أنه تم القبض على المتعاملين معه بتصريف الدولار وإخفاء المسروقات، واسترداد المصاغ الذهبي ومبلغ 3 آلاف و800 دولار أميركي.

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