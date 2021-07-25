«كويتية تنام في الشارع».. مقطع فيديو يثير الجدل وتحرك رسمي لمساعدتها (فيديو)

المصدر: متابعة- الامارات اليوم

أكدت وزارة الشؤون الكويتية أنها اتخذت الإجراءات اللازمة لتقديم مساعدات عاجلة إلى المواطنة الكويتية التي ظهرت في مقطع فيديو متداول هي وابنتها، وصفت بالمقطع بأنها "تنام في الشارع".

ونقلت صحيفة "الراي" الكويتية عن الوزارة تأكيدها "حرصها الجاد وجميع مسؤوليها على تقديم يد العون والمساعدة للفئات كافة، لا سيما المحتاجين والأسر المتعففة".

وتعقيبا على مقطع الفيديو المتداول أكدت الوزارة أنها "اتخذت على الفور، وبالتعاون والتنسيق المسبق مع وزارة الداخلية، الإجراءات اللازمة والتنسيق مع إحدى الجمعيات الخيرية لتقديم يد العون للفتاة، وذلك إلى حين استئناف الجهات والهيئات الحكومية دوامها الرسمي غدا الأحد لاستكمال الإجراءات اللازمة لمعالجة هذه المشكلة".

بدأت قصة المواطنة بدأت بزواجها من غير كويتي، حيث روت في مقاطع لها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أنها أجبرت عليه من قبل أهلها، حسب وصفها، مشيرة إلى أن تقصير زوجها في مسؤوليات البيت، وطلب منها ترك وظيفتها، وإدمانه، كان السبب في وصولها إلى أن تنام في الشارع هي وابنتها منذ نهاية الحظر الأخير في البلاد.

وانتهت قصة المواطنة بعد أن قام أحد المواطنين بالعثور عليها في منطقة السالمية، وقام بحجز إحدى الغرف الفندقية لها للمبيت فيها ،ومن ثم قام بمناشدة المسؤولين بالتدخل وإنقاذها، وهو ما تم فعلا.

وقدمت الوزارة شكرها إلى كل من قدم يد المساعدة لهذه الحالة الانسانية سواء من الأفراد أو الجهات الحكومية والأهلية المعنية مؤكدة أن «كويت الانسانية» حريصة على مساعدة لكل من في حاجة إلى المساعدة.

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