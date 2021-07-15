رحلة مدهشة لجنين دجاجة يتطور إلى صوص خارج بيضة في وعاء شفاف (فيديو)

المصدر: متابعة- الإمارات اليوم

إحتاج مدون أوكراني إلى ثلاث سنوات لانجاز مشروع فيديو توثيقي مدهش، قدم فيه رحلة تطور جنين دجاجة إلى صوص حي، في وعاء زجاجي شفاف.

وقام صاحب قناة SlivkiShow على «يوتيوب»، يوري شيفتشينكو، بتجربة تقنيات مختلفة للحصول على طائر ينمو أمامنا لحظة بلحظة في وعاء زجاجي.

قام المدون بإزالة القشرة من بيضة دجاج عادية، ووضع ما بداخلها في وعاء زجاجي، وسمح له ذلك بتتبع ورؤية تطور جنين دجاجة من لحظة خفقان القلب الأول، إلى أن غدا الصوص جاهزا للسير على المنضدة.

ومنذ عام 2018 وشيفتشينكو وفريقه وهم يجربون طرقا مختلفة إلى أن وصلو العام الجاري، إلى مزيج صحيح من الحرارة والأوكسجين وغيرها من المتطلبات التي تمسح للجنين بالنمو.

استخدم المدون أكثر من 300 بيضة للحصول على صوص واحد للبقاء على قيد الحياة، من خلال عملية الحضانة الشفافة، بعد أن فشلت الغالبية العظمى من الأجنة في البقاء على قيد الحياة، مع سلالات مختلفة من الدجاج.

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