مسؤول كورونا في الأردن : لا داعي للبوس خلال العيد

المصدر: متابعة الإمارات اليوم

دعا أمين عام وزارة الصحة الأردنية مسؤول ملف كورونا عادل البلبيسي، مواطنيه الى الالتزام بالاحترازات الصحية والوقائية خلال عطلة العيد، وطالبهم بالحفاظ "على الكمامة والتباعد ولا داعي للسلام بالتعبيط (العناق) والبوس يكفي السلام من بعيد".

وطمأن البلبيسي في مداخله له عبر شاشة التلفزيون الأردني المواطنين أنه لن يكون هناك اغلاقات او قرارات بتقليص الحظر خلال عيد الأضحى، لافتا إلى أن القرار يعتمد على الوضع الوبائي في الأردن.

وأضاف أن" العيد قادم والأشخاص يتنقلون ويجب ان يكون هناك التزام بإجراءات السلامة العامة"، داعيا المواطنين إلى المحافظة على الإجراءات خلال العيد "حتى لا ندخل في موجة جديدة بعد العيد".

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