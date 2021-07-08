الكويت تحجب 83 حساباً على «إنستغرام» تستخدم لغايات تجارية

المصدر: الكويت -د ب أ

كشفت مصادر مطلعة أن «الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات الكويتية حجبت مع الجهات المعنية 83 حساباً مخالفاً على موقع"إنستغرام" تستخدم في مزادات تجارية، وذلك منذ بدأت التعاون مع وزارة التجارة والصناعة قبل عام تقريباً لإغلاق الحسابات المخالفة».

ونقلت صحيفة الرأي الكويتية في عددها الصادر اليوم عن المصادر القول إنه «تم رفع الحجب عن 19 حساباً، بعد استيفائها الإجراءات المطلوبة المتبعة، ليصبح إجمالي أعداد الحسابات المحجوبة حالياً 64 حساباً».

ولفتت إلى أن «التجارة» زوّدت «هيئة الاتصالات» أول مرة وتحديداً في يوليو 2020 بقائمة مكونة من 54 موقعاً للمزادات في الكويت، تتضمن تفاصيل كل موقع مشتبه فيه، وأنواع البضاعة التي يروج لها ويتداولها.

وبيّنت المصادر أن «هيئة الاتصالات» وضعت لائحة تنظم من خلالها إجراءات حجب المحتويات الإلكترونية المحظورة، وذلك ضمن مسؤولياتها لوضع سياسة وإجراءات النفاذ إلى محتويات شبكة الإنترنت، فيما تستهدف الحد من الوصول إلى المحتويات غير المرغوب فيها، وتلك التي تحتوي على مخاطر إلكترونية، إضافة إلى التزامات المرخّص لهم من مزودي ومقدمي خدمة الإنترنت، ومزودي الخدمة في إدارة ضمان جودة المحتوى.

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