مقهى سوري يضع محبي مسلسل "فريندز" في أجواء مواقع تصويره

المصدر: رزيترز

أطلق مالك مقهى في سورية اسم "غانثر" على مطعمه الجديد وهو اسم شخصية في المسلسل الأميركي الشهير "فريندز" ليتمكن سكان العاصمة السورية دمشق من محبي المسلسل أن يعيشوا في أجوائه ومع شخصياته في مقهى اتخذ منه موضوعا رئيسيا.

واقتبس ملاك المقهى العديد من التفاصيل التي كانت مميزة لمقهى (سنترال بيرك) حيث كان أبطال المسلسل يلتقون مثل الأكواب والأرائك والتصميم الداخلي والجدار المطلي على شكل الطوب. كما ملأوا المكان بصور للشخصيات وبعض الجمل الشهيرة التي ارتبطت في أذهان المعجبين بالمسلسل الذي استمر عرضه لعشرة مواسم.

وعلى الرغم من أن عددا من المقاهي التي تستلهم تصميمها من مسلسل فريندز موجودة في مدن سورية أخرى إلا أن ذلك المقهى هو الأول في دمشق.

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