"مفاجآت صيف دبي 2021" تقدم جوائز بملايين الدراهم للمتسوقين

المصدر: دبي - وام

تقدم "مفاجآت صيف دبي2021 " جوائز قيمة تقدر بحوالي 12,5 مليون درهم للمتسوقين خلال سحوبات تقام في مختلف أنحاء المدينة إلى جانب تجارب التسوق المميزة والتخفيضات المذهلة التي تقدمها المحلات التجارية وعروض المطاعم والفعاليات الترفيهية التي تناسب كافة أفراد العائلة.

وتقدم الدورة الـ 24 من "مفاجآت صيف دبي" - التي انطلقت في الأول من يوليو الجاري وتستمر حتى 4 سبتمبر المقبل - جوائز للمتسوقين من سكان دبي وزوارها تشمل سيارات فاخرة وجوائز نقدية بالإضافة إلى نقاط تسوق وبطاقات هدايا بملايين الدراهم في مختلف مراكز التسوق بدبي وغيرها الكثير.

كما يقدم عرض "تسوق واربح" ست سيارات "إنفينيتي Q50" بقيمة إجمالية تبلغ 700000 درهم ..فيما تقدم سحوبات "مرسيدس" الكبرى سيارة "مرسيدس C200 "جديدة بالإضافة إلى جوائز نقدية بقيمة 25000 درهم.

وتفتح سحوبات "مرسيدس" الكبرى -التي تستمر حتى 25 سبتمبر المقبل - أبواب المشاركة للمتسوقين الذين يقومون بشراء قسائم خاصة من محطات بترول "اينوك" و"إيبكو" ومتاجر "زووم" والأكشاك الموجودة داخل مراكز التسوق وعدد من الوجهات الأخرى مقابل 150 درهما فقط ..كما يتوفر السحب أيضا على شبكة الإنترنت من خلال الموقع www.idealz.com.

وبالإمكان التعرف على المزيد من المعلومات حول الدورة الـ 24 لـ"مفاجآت صيف دبي2021 "عبر زيارة الموقع الإلكتروني www.dubaisummersurprises.com أو متابعة حساب @DSSsocial للحصول على أحدث المعلومات.

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