دبي - الإمارات اليوم

تتحوّل الرمال الساحلية في جميرا، خلال ديسمبر المقبل، إلى مساحة تجمع عشاق الطعام والموسيقى والتسوق، مع عودة فعالية «كانتين الشاطئ» إلى شاطئ نسناس، حاملةً معها هذا العام تجارب جديدة تتجاوز المأكولات إلى عروض فنية وأنشطة عائلية ومساحات للتسوّق، في مشهد يواكب أجواء الموسم الشتوي في دبي.

وعلى مدار 18 يوماً، من 10 إلى 27 ديسمبر، تستقبل الفعالية زوّارها ضمن الدورة الـ32 من «مهرجان دبي للتسوق»، مقدمةً أكثر من 50 مفهوماً للمأكولات والمشروبات، بينها أربعة مطاعم وعلامات عالمية تشارك في دبي للمرة الأولى، إلى جانب مشاريع محلية ومطاعم تقدم نكهات من مطابخ متعددة، في تجربة تمتد من أطباق الشارع إلى الحلويات والقهوة والمأكولات الفاخرة.

وتحمل النسخة الجديدة مفاجآت لعشاق التجارب الغذائية، مع حضور مطعم البيتزا «L’Industrie Pizzeria» القادم من بروكلين، و«Dough Donuts» المتخصص في الدونات من نيويورك، و«Bun n Sum» المعروف بالبرغر المدخن من لندن، إلى جانب تجربة «Baby Shark Café» التي تأتي بالتعاون مع «The Knot Churros London»، لتضيف خيارات جديدة إلى مشهد الطعام في المدينة.

فعالية كانتين الشاطئ تحتضن عروضاً فنية وأنشطة عائلية ومساحات للتسوّق في مشهد يواكب أجواء الموسم الشتوي في دبي. من المصدر

ولا تقتصر التجربة على العلامات العالمية، إذ تحضر المشاريع الإماراتية والمحلية بقوة، من بينها «Mama B» المتخصص في فطائر الدامبلنغ، و«Taqueria Freedah» للمأكولات المكسيكية، و«Flufftopia» في عالم حلوى غزل البنات، إلى جانب مجموعة من المشاريع الصغيرة وروّاد الأعمال الذين يقدمون منتجات وأفكاراً متنوّعة، في مساحة تعكس تعدد تجارب الطعام والمشاريع الناشئة في دبي.

وتتجاوز الفعالية المطاعم والأكشاك، لتقدم للمرة الأولى «ساحة التسوق في كانتين الشاطئ»، التي تجمع علامات متخصصة في الأزياء والأحذية والعطور والإكسسوارات ومستلزمات الأطفال، فضلاً عن مساحة مخصصة للجمال والعناية والإطلالات، لتمنح الزوّار فرصة الجمع بين تناول الطعام والتسوق واكتشاف منتجات جديدة في مكان واحد.

ويحضر الفن والموسيقى في أجواء الشاطئ من خلال إطلاق سلسلة «أمسيات الغروب»، التي تُقام كل يوم أحد، وتتضمن حفلات موسيقية مجانية على المسرح، بمشاركة أنتوني توما ودي جي مبارك في 13 ديسمبر، وفريك ودنيا وائل في 20 ديسمبر، فيما تختتم السلسلة في 27 ديسمبر بعروض تاكسي 404 وشانا.

كما تتيح الفعالية للزوّار المشاركة في ورش طهي تفاعلية يومية يشرف عليها طهاة مقيمون في دبي، للتعرف إلى وصفات جديدة وتقنيات إعداد الطعام، فيما تضيف ساحات الشركاء تجارب أخرى، تشمل عربات الطعام والأنشطة التفاعلية وعروض السيارات وورش العمل والألعاب الترفيهية، إلى جانب مساحات مخصصة للأطفال والمراهقين.

وتحظى العائلات بنصيب واسع من البرنامج، عبر ألعاب الكرنفال والمجسمات الهوائية والشخصيات المحببة للأطفال، وتجارب اللعب وسيارات التصادم، فضلاً عن أنشطة سباقات السيارات الكهربائية المخصصة للطرق الوعرة، بما يوسع خيارات الترفيه لمختلف الفئات العمرية.

وتعود فعالية «كانتين الشاطئ برعاية اتصالات»، في تجربة مجانية تجمع الطعام والترفيه والتسوق على امتداد الشاطئ، يومياً من الإثنين إلى الخميس، من الرابعة عصراً حتى منتصف الليل، ومن الجمعة إلى الأحد، من الثالثة عصراً حتى منتصف الليل، لتقدم للزوار مساحة مفتوحة لاكتشاف النكهات وقضاء الأمسيات الشتوية في أجواء دبي الساحلية.

• 50 مفهوماً للمأكولات والمشروبات، بينها أربعة مطاعم وعلامات عالمية تشارك في دبي للمرة الأولى.