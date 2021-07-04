صيف دبي الحافل بالمفاجآت.. سيرك عالمي وعروض مليئة بالفرح

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

ضمن عروض الدورة الـ24 من «مفاجآت صيف دبي»، التي انطلقت مطلع الشهر الجاري، يستضيف مركزا التسوق «ميركاتو» و«تاون سنتر جميرا» عروضاً من السيرك العالمي الإيطالي وكذلك الإفريقي، التي تسعى إلى رسم الابتسامة على وجوه الجميع، وسط الالتزام بالإجراءات الاحترازية.

وقالت مديرة العلاقات العامة والاتصال المؤسسي ‏لـ«ميركاتو»، نسرين بستاني: «تحل (مفاجآت صيف دبي)، ومعها مجموعة من العروض الترفيهية والترويجية على مدار أسابيع»، مشيرة إلى أن مركزَي «ميركاتو» و«تاون سنتر جميرا» سيتزينان بعروض سيرك من إيطاليا وإفريقيا، ليقدما للزوار تجربة تسوق ممتعة مليئة بالفرح، وأضافت أن الزوار من عشاق التسوق سيكونون أيضاً على موعد مع العديد من الصفقات والحسومات، التي تراوح بين 25 و75%، لافتة إلى أن فرص الجوائز ستكون حاضرة من خلال عرض «تسوق واربح»، وذلك بشكل أسبوعي. وكشفت بستاني عن عودة أجواء التشويق والحماس في أرجاء «ميركاتو»، مع عودة تجربة التزحلق، التي لاقت إعجاب كثيرين وتعد الأولى من نوعها في المنطقة، من خلال منطقة الانزلاق العملاقة الممتدة من الطابق الأول حتى الطابق الأرضي، ليتسنى لمحبي التشويق والإثارة الاستمتاع بتجربة تسوق مميزة. وضمن «مفاجآت صيف دبي» الحافل بالمفاجآت أيضاً، ستستمر «مجموعة عبدالرحيم الزرعوني»، مالكة المركزين، بإضاءة سماء دبي من خلال عروض الألعاب النارية التي تقدمها المجموعة على مدار سنوات طويلة.

• إضاءة سماء دبي بعروض الألعاب النارية الممتعة.

• عودة تجربة التزحلق التي لاقت إعجاب كثيرين في «ميركاتو».

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