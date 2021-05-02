فعاليات دبي في مايو ويونيو.. مرح ومفاجآت وبيئة آمنة

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

كشف جدول فعاليات دبي، المنصة التابعة لدائرة السياحة والتسويق التجاري بدبي (دبي للسياحة)، عن مجموعة من الأنشطة الترفيهية المقررة إقامتها في دبي، خلال مايو الجاري ويونيو المقبل.

ويحمل الموسم الجديد لسكان الإمارة وزوارها، بمختلف أعمارهم واهتماماتهم، أجندة حافلة من الأمسيات الكوميدية والحفلات الموسيقية، وغيرها من العروض الاستثنائية.

وبصفتها من أولى المدن العالمية التي أعادت فتح أنشطتها الاقتصادية، بما فيها قطاع الفعاليات، لاسيما الأحداث المباشرة، تلتزم دبي باتخاذ تدابير وقائية صارمة ليتسنى للضيوف الاستمتاع بعروضهم المفضلة في بيئة آمنة.

ويمكن لعشاق المرح الاستمتاع بمهرجان دبي للكوميديا، الذي يستضيف مجموعة من نجوم الكوميديا لمدة 10 أيام من العروض في مختلف أنحاء دبي، من 13 إلى 22 الجاري، مع نخبة من المواهب الكوميدية العالمية، مثل جاد المالح وإدي جريفين، وماز جبراني ونمر وألكسندر ريفا وغيرهم.

وتستضيف سفينة «كوين إليزابيث 2» مجموعة من الفعاليات المباشرة هذا الموسم، التي جرى استلهامها من العصر الذهبي للرحلات البحرية، بالتعاون مع نخبة من الفنانين العالميين، ويأتي في مقدمتها عرض بعنوان «لم شمل آبا»، الذي يحتفي بالفرقة الشهيرة وأبرز أغانيها، بين 27 و28 الجاري، فيما يطلّ الممثل الهندي، يحيى بوتوالا، على الجمهور مع عرض «رحلة الكلمات» في الثاني من يونيو المقبل.

ويقدم عرض لابيرل من دراغون، بين 12 و20 الجاري، من خلال تجربة مسرحية تجمع بين تصاميم الرقصات وعروض الألعاب البهلوانية المشوقة على مسرح مائي مدهش.

وترحب سفينة «كوين إليزابيث 2» هذا الموسم بالأحبة الصغار لمشاهدة عرضين حافلين بالترفيه، بما في ذلك عرض حورية البحر الصغيرة، من 12 إلى 22 الجاري، وعرض آخر بين الثالث والخامس من يونيو المقبل، يستعرض التاريخ البريطاني من منظور كوميدي، ليشكل تجربة تعليمية وتفاعلية للأطفال.

كما يعود «مفاجآت صيف دبي» بأبهى حلّة، في يونيو المقبل، مع عروض وتجارب عائلية جديدة، وباعتباره من أبرز المحطات في جدول فعاليات دبي، يقدم الحدث للسكان والزوار من مختلف الأعمار والثقافات، باقة حافلة بالتجارب الترفيهية الممتعة مع تخفيضات وعروض مميزة.

ويعود سباق القفال للسفن الشراعية التراثية في 20 الجاري، ليحتفي بالذكرى الـ30 لتأسيسه، وينطلق سباق دبي للجري الصحراوي في الرابع من يونيو المقبل، وسيكون عشاق اليوغا على موعد مع جلسات تنظمها منصة «كور دايركشن»، وسط أبرز المعالم الشهيرة في أنحاء المدينة، خلال الشهر الجاري، بما في ذلك قمة برج خليفة، و«دبي أوبرا»، و«ذا جرين بلانيت».

«صيف دبي» يعود بأبهى حُلّة الشهر المقبل، بتجارب وعروض جديدة.

عشاق اليوغا على موعد مع جلسات وسط أبرز المعالم الشهيرة في المدينة.

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