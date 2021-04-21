القرية العالمية تحتفي بضيوفها في رمضان بمفاجآت ومدفع إفطار ومسحراتي

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

تواصل القرية العالمية في دبي الاحتفاء مع ضيوفها بأمسيات رمضانية مميزة، مع اقتراب موعد اختتام موسم اليوبيل الفضي في الثاني من مايو المقبل. وترحب الوجهة العائلية بضيوفها يومياً خلال الشهر الفضيل من الساعة السادسة مساءً وحتى الثانية بعد منتصف الليل، إذ يتمكن الضيوف من الاستمتاع بالإفطار والسحور، بالإضافة إلى أنشطة متنوعة من وحي رمضان، تسلط الضوء على ثقافات وتقاليد الشعوب حول العالم الخاصة بهذه المناسبة.

ويشهد مجلس العالم الجديد، والذي تقدمه القرية العالمية لضيوفها على رأس أجندتها في شهر رمضان، إقبالاً من الضيوف منذ بداية الشهر الكريم. ويمكن للضيوف الاستمتاع بمشاهدة باقة من فناني الأداء الحيّ في العزف على العود، والناي، والقانون، وعرض التنورة المصرية، وفقرات الحكواتي والمسحراتي التراثية والتقليدية الفريدة، عن طريق حجز طاولاتهم في المجلس عبر تطبيق القرية العالمية، أو موقعها الإلكتروني.

وتتميز الأجندة الرمضانية في القرية العالمية أيضاً بتقديم مدفع رمضان التقليدي الذي يتألق على المسرح الرئيس، و يتم إطلاقه يومياً وقت الإفطار من قبل ممثلي الأجنحة والثقافات العديدة التي تستضيفها الوجهة هذا الموسم. كما تقدّم القرية العالمية لضيوفها من الصغار تجارب مميزة في مسرح الصغار الذي يستضيف فعالية سينما الصغار التي تعرض البرامج الكرتونية الخاصة بشخصياتهم المفضلة ليستمتعوا بمشاهدتها كل ليلة. وتستمر منطقة كرنفال بالترحيب بالضيوف يومياً مع مجموعة من أروع التجارب والجولات الترفيهية المخصصة للأطفال والعائلات والجولات الأكثر تحدّي في المنطقة لعشاق المغامرة، الإضافة إلى مجموعة من ألعاب المهارة والوجهات التي يعشقها الضيوف من كل الأعمار.

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