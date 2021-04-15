منتج "كله بالحب" يعتذر من نجوم المسلسل: ماحدث خطأ غير مقصود

المصدر: متابعة- الإمارات اليوم

تقدمت الشركة المنتجة لمسلسل "كله بالحب"، بالاعتذار للفنان أحمد السعدني وبقيّة أبطال المسلسل، على خلفية أزمتهم مع شارة المسلسل، والتي همشتهم تماما، والتي أدت لانسحاب السعدني والفنان مصطفى درويش.

ووجه المنتج إسلام المرسي بيانًا اعتذر فيه نيابة عن الشركة، ونشره عبر حسابه على فيسبوك، وكتب فيه: " تتقدم إدارة شركة " سكرمو ميديا " للإنتاج باعتذار واجب إلى كل فريق عمل مسلسل "كله بالحب" وخاصة الأبطال الرئيسيون للعمل وعلى رأسهم النجم أحمد السعدني والنجمة صابرين والنجم مصطفى درويش والفنانة نور قدري وباقي نجوم العمل كل باسمه، على أخطاء غير مقصودة ظهرت في تترات الحلقات الأولى".

وأضاف: "وتؤكد الشركة إنها تحمل كل التقدير لجميع فريق العمل وتعتز بوجود نجوم كبار مشاركين في بطولة هذا المسلسل، وتؤكد الشركة أنه تم بالفعل تدارك الأخطاء التي ظهرت في تترات المسلسل بما يحفظ حق وقدر الممثلين الكبار في العمل".

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