أين تذهب.. «دبي للمأكولات».. تجارب تذوق مميزة في فنادق المدينة

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

تحتضن دبي عدداً من أفضل الفنادق والمطاعم المشهورة في العالم، فيما تقدم الدورة الحالية لمهرجان دبي للمأكولات للسكان والزوّار فرصة تجربة العديد من المأكولات والخيارات، خلال فعالية «المطاعم المميزة في الفنادق».

وأطلقت الدورة الثامنة لمهرجان دبي للمأكولات، الاحتفالية السنوية الفريدة، التي تعزز من مكانة دبي عاصمة لفنون الطهي في المنطقة، قائمة تضم 27 فندقاً مشاركاً في الفعالية تقدم عروضاً خاصة.

تشارك في الفعالية مجموعة متنوّعة من الفنادق تراوح ما بين الفنادق الفاخرة وحتى فنادق البوتيك الأنيقة، تقدم خيارات واسعة من المأكولات العالمية، وتجارب الطعام بما في ذلك دروس الطهي والعشاء على مائدة الشيف، فرصة تناول الطعام في مجموعة من أفضل المطاعم في المدينة. يستمر المهرجان حتى 17 أبريل الجاري.

وفي ما يلي قائمة تضم عددا من أفضل العروض المقدمة: (منتجع وسبا باب الشمس الصحراوي، فندق الميدان، منتجع وفندق ميليا ديزرت بالم، فندق أرماني دبي).

27 فندقاً مشاركاً في الفعالية.

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