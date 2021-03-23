في يوم الأم العالمي.. تكريم 40 أماً بالرضاعة في الشارقة

المصدر: الشارقة ■ الإمارات اليوم

كرمت جمعية أصدقاء الرضاعة الطبيعية، إحدى الجمعيات الداعمة للصحة في المجلس الأعلى لشؤون الأسرة بالشارقة، يوم أمس، 40 أماً بالرضاعة من جميع الجنسيات، ممن أرضعن أطفالهن وأطفال أمهات أخريات، تقديراً منها لدورهن في منح الأطفال التغذية الصحية والرعاية السليمة، وتماشياً مع جهود إمارة الشارقة في تعزيز نمط الحياة الصحية، وترسيخ مكانتها باعتبارها بيئة صحية مثالية للأم والطفل.

جاء ذلك خلال حفل افتراضي نظمته الجمعية بالتزامن مع يوم الأم العالمي، بحضور إيمان راشد سيف مدير إدارة التثقيف الصحي بالمجلس الأعلى لشؤون الأسرة بالشارقة، والمهندسة خولة عبدالعزيز النومان، رئيسة جمعية أصدقاء الرضاعة الطبيعية، وموظفي الجمعية، وعدد من المتطوعات، وحشد كبير من الأمهات المكرمات وأطفالهن، وممثلي الجهات الراعية والداعمة للجمعية.

وأشارت إيمان راشد سيف إلى أن هذا التكريم يأتي في إطار الرؤية الحكيمة لقرينة صاحب السمو حاكم الشارقة، سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي، رئيسة المجلس الأعلى لشؤون الأسرة بالشارقة، بضرورة تحسين الصحة الجسدية والنفسية للأطفال والأمهات من خلال زيادة معدلات الرضاعة الطبيعية والتي تعد الطريقة المثلى لتكوين علاقة أسرية صحية للوصول إلى مجتمع صحي آمن يتمتع أفراده بالصحة والعافية.

وشهد الحفل عرض أفلام تضمنت كلمات شكر للأمهات، ورسائل توعوية عن أهمية الرضاعة الطبيعية، ودورها في تعزيز الصحة الجسدية والنفسية للأطفال والأمهات.

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