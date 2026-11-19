انطلقت فعاليات الدورة الـ11 من مهرجان الأقصر للشعر العربي، الذي تنظمه دائرة الثقافة في الشارقة، بالتعاون مع وزارة الثقافة المصرية، وأكثر من 90 مبدعاً.

وقال رئيس دائرة الثقافة في الشارقة، عبدالله بن محمد العويس، خلال حفل الافتتاح: «تتجدد لقاءات المحبة والأخوة، وتتكامل علاقات التعاون الثقافي، لتعزز أواصر الأخوة بين الإمارات ومصر، تحت رعاية القيادة الرشيدة في البلدين، التي تعمل على جمع أبناء الوطن العربي في المجالات كافة، وما لقاؤنا اليوم إلا تجسيد لهذه العلاقات الوطيدة، حيث كانت الأعوام الماضية مليئة بالإبداع».