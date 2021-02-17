302 مشارك في انطلاقة «180 درجة من التغيير»

المصدر: الشارقة - الإمارات اليوم

نظمت إدارة مراكز التنمية الأسرية، إحدى مؤسسات المجلس الأعلى لشؤون الأسرة بالشارقة، أخيراً، أولى دورات برنامجها التوعوي «180 درجة من التغيير»، الذي يهدف إلى تعزيز الجوانب الشخصية والنفسية والاجتماعية لأفراد المجتمع، وتوعيتهم بسبل بناء أسرة متماسكة ورفع ثقافتها من أجل مجتمع آمن ومستقر.

وشهدت الدورة، التي نظمت عبر خاصية الاتصال المرئي، مشاركة أكثر من 302 منتسب ومنتسبة من مختلف المؤسسات والدوائر الحكومية في الشارقة، إلى جانب عدد من أفراد المجتمع.

وتناولت الدورة، التي استمرت على مدار يومين، وقدمتها الدكتورة آمال النمر، مستشار نفسي وأسري بإدارة مراكز التنمية الأسرية، محاور السعادة والإيجابية، إلى جانب تطبيق تمارين علمية حول آلية التحكم بالذات، إضافة إلى تقديم نصائح وإرشادات حول طرق بلوغ مستوى التمكين النفسي.

وأكدت النمر أهمية دورات التمكين النفسي والشخصي لدى الفرد، ودورها في تعزيز قدرته على معالجة جوانب شخصيته وتطوير مهاراته، ومعالجة نقاط الضعف في شخصيته وفق أسس علمية وصحية، مشيرة إلى أن الدورة تضمنت عدداً من المحاور، من ضمنها العمل على تمكين الفرد من التعرف إلى الاحتياجات الإنسانية الأساسية لديه والقدرة على تصنيفها، من احتياجات بيولوجية والشعور بالأمان.

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