عشرات المعارض في ذكرى جوزيف بويز

المصدر: برلين - د.ب.أ

أحدث الرسام الألماني جوزيف بويز، ثورة فنية في أوروبا، بعد الحرب العالمية الثانية، لم يحدثها أي فنان آخر تقريباً.

وكان الرسام الألماني الاستثنائي بويز سيبلغ عامه الـ100 في 12 مايو 2021. لكنه توفي في يناير 1986 جراء فطريات في الرئة.

وقالت بيتينا باوس، إن ذكرى ميلاده الـ100 تأتي في وقت ملائم للغاية فيما يظل الفن المتبقي لبويز «ذا أهمية كبيرة»، خصوصاً في ما يتعلق بالسؤال بشأن كيف نريد أن نحيا في المستقبل، وهو اكتسب أهمية جديدة في ضوء أزمة فيروس كورونا.

ولدى المتاحف في ألمانيا والنمسا خطط كبيرة لـ2021 عام بويز. فقد صممت 20 مؤسسة في ولاية شمال الراين-فيستفاليا وحدها، وكذلك العديد من المتاحف في برلين وشتوتغارت وفيينا معارض للاحتفاء بإرث الرسام الغريب.

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