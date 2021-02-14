ممر المشاهير يكرّم بطلَي «قصة حب» بنجمتين

المصدر: لوس أنجلوس - رويترز

قبل عيد الحب، جرى تكريم الممثلين رايان أونيل وألي ماكجرو، اللذين تقاسما بطولة فيلم «قصة حب» في السبعينات، بحصول كل منهما على نجمة في ممر الشهرة، أو ممشى المشاهير في هوليود.

وقال أونيل (79 عاماً) في مراسم أقيمت عبر الإنترنت بسبب قيود جائحة فيروس «كورونا»، التي حالت دون إقامة الحدث شخصياً: «من كان يعتقد أنني سأحصل أخيراً على نجمة في ممر الشهرة؟ لذا فهذا أمر جيد للغاية».

ووصفت ماكجرو (81 عاماً) التكريم بأنه أمر مذهل حقاً، وقالت «أكاد لا أصدق أنني هنا (نجمة تحمل اسمها) على هذا الممر». وأصبح فيلم «قصة حب» ظاهرة ثقافية، ورُشح لسبع جوائز أوسكار، وفاز بجائزة أفضل موسيقى تصويرية، وجسد واحدة من أشهر المقولات في أفلام السبعينات: «الحب يعني ألا تضطر أبداً أن تقول إنك آسف».

ويكرّم ممر الشهرة في هوليود الشخصيات المؤثرة في صناعة السينما والترفيه منذ الستينات.

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