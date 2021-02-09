معرض لرسامة يابانية في حدائق نيويورك النباتية

المصدر: برلين - د.ب.أ

يحظى معرض رفيع المستوى لأعمال الرسامة اليابانية يايوي كوساما، مقرر في الحدائق النباتية بمدينة نيويورك، بفرصة ثانية ليقام العام الجاري، بعد تأجيله العام الماضي جراء جائحة فيروس كورونا.

وأعلن المنظمون أن المعرض الذي كان مقرراً في البداية أن يقام في 2020، سيقام في الفترة من 10 أبريل إلى 31 أكتوبر.

وسيركز المعرض الذي يقام وسط خضرة ضاحية برونكس، على التزام كوساما تجاه الطبيعة، وهو يضم العديد من أعمالها في مجالي الرسم والنحت.

وأقامت الرسامة (91 عاماً)، الشهيرة بنقاط بولكا الملونة المميزة، العديد من المعارض في مختلف أنحاء العالم، وأصبحت واحدة من أنجح الرسامين في جيلها. والآن لها متحف خاص بها في طوكيو.

وبالإضافة إلى زراعة النباتات، تعرض حدائق نيويورك النباتية بانتظام أعمالاً لرسامين مشهورين.

وفي عام 2018 توافد الزوار إلى الحدائق لمشاهدة لوحات الرسامة الأميركية جورجيا أوكيفا (1887 - 1986). وفي عام 2019، كان هناك معرض عن مهندس المناظر الطبيعية البرازيلي روبرتو بورل ماركس (1909 - 1994).

- يضم العديد

من أعمال

كوساما في مجالي الرسم والنحت.

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