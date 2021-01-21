نجوم بريطانيون يحذرون من عواقب «بريكست»

المصدر: لندن - رويترز

قال أكثر من 100 موسيقي بريطاني، من نجوم البوب والروك، مثل: إد شيران، وستينغ، ورودجر ووترز نجم فريق بينك فلويد، وإلتون جون، إلى نجوم الموسيقى الكلاسيكية، مثل الموسيقار سايمون راتل، إن جولات الفنانين البريطانيين في أوروبا معرضة للخطر، بسبب خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي (بريكست).

وفي رسالة نشرتها، أمس، صحيفة «التايمز»، ذكر الموسيقيون أن الحكومة حنثت بوعدها، بالتفاوض على سفر الموسيقيين دون تأشيرة داخل الاتحاد الأوروبي. وكتبوا: «الاتفاق المبرم مع الاتحاد الأوروبي به فجوة هائلة، في ما يتعلق بحرية الحركة الموعودة للموسيقيين، فكل من يقوم بجولة موسيقية أوروبية سيحتاج الآن إلى تصاريح عمل مكلفة، وأطنان من المعاملات الورقية لمعداتهم».

وأكملت بريطانيا رحلتها للخروج من الاتحاد الأوروبي في 31 ديسمبر الماضي. ومن عواقب «بريكست» أن حرية حركة المواطنين بين بريطانيا ودول الاتحاد الأوروبي لم تعد قائمة.

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