رسومات «المنبت» تبرز مراحل التحفة الفنية منذ البداية

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

كشفت اللجنة المنظمة للاحتفال الرسمي باليوم الوطني الـ49 لدولة الإمارات عن الرسومات الأولية، والتصاميم التمهيدية التي شكلت الأساس الإبداعي للتحفة الفنية المتحركة «المنبت»، التي تستقبل الزوار في جزيرة الجبيل بأبوظبي.

وكان عدد من الفنانين قد عملوا على تنفيذ سلسلة من الرسومات، التي عبرت عن رؤيتهم، على هيئة منحوتة فنية، شكلت الأساس الذي تقوم عليه التحفة الفنية المتحركة «المنبت».

ويتضمن المعرض رسومات تخطيطية من تصميم الفنانة إس ديفلين، وفريق من المبدعين الإماراتيين الذين أسهموا في تنفيذ المنحوتة والمنطقة المحيطة بها، وعملوا أيضاً على إبداع الأفكار التي تضمنتها الفعالية، والتي تحاكي المراحل والتطورات التي تمر بها البذرة، عندما تنمو لتصبح فسيلة ثم تزهر وتنشر بذورها.

ويمكن للجمهور الاطلاع على الإبداعات الفنية التي شكلت الأساس لاحتفال «غرس الاتحاد»، بزيارة التحفة الفنية المتحركة «المنبت» على شاطئ جزيرة الجبيل، إذ تحيي الأضواء هذا العمل الفني الإبداعي المستوحى من الاحتفال الرسمي باليوم الوطني الـ49 لدولة الإمارات.

كما تبقت 10 أيام على انتهاء فعالية المنبت، إذ يستقبل الموقع الجمهور حتى 30 يناير الجاري، وتتوافر التذاكر لحضور الفعالية بسعر رمزي، ليتمكن الجميع من الاستمتاع بهذه الفعالية، التي تجمع الأضواء والفن والموسيقى ضمن البيئة الطبيعية لغابات القرم في جزيرة الجبيل.

وتماشياً مع الإجراءات والتدابير الوقائية والاحترازية التي تنفذها دولة الإمارات، تتم المحافظة على التباعد الاجتماعي في منطقة الفعالية، كما يتم تطبيق أعلى معايير الصحة والسلامة لضمان سلامة جميع الحضور.

• فريق من المبدعين الإماراتيين أسهموا في تنفيذ العمل.

• 10 أيام على انتهاء فعالية المنبت في جزيرة الجبيل.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news