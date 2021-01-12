«الأبطال المجهولين».. مبادرة لتكريم الصفوف المساندة لخط الدفاع الأول

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

انطلقت أمس، مبادرة تطوعية لتكريم الموظفين والمساندين لخط الدفاع الأول من العاملين في المستشفيات والمراكز الصحية في الإمارات ودول الخليج والدول العربية، تقديراً لدورهم الكبير في التصدي لجائحة «كورونا» خلال عام 2020.

وتحمل المبادرة اسم (الأبطال المجهولين) وينظمها القطاع الخاص تحت رعاية جمعية الإمارات للصحة العامة، وتستهدف الموظفين كافة في الصفوف الخلفية بالقطاع الصحي.

وقال منسق المبادرة، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة «أكيومد» الدكتور أيهم رفعت: «تستهدف المبادرة العديد من الفئات التي تستقبل المرضى ابتداء من أقسام الاستقبال والطوارئ وسائقي سيارات الإسعاف وموظفي التأمين الصحي وحراس الأمن بالمستشفيات والمتطوعين، الذين عملوا في صمت ولم يسلط الضوء على بطولاتهم التي لا تقل عن بطولات خط الدفاع الأول في مواجهة الجائحة».

وقال المتحدث الرسمي باسم جمعية الإمارات للصحة العامة، الدكتور سيف درويش، إن الجمعية ترعى هذه المبادرة تقديراً منها للجهد الكبير الذي بذله العديد من الكوادر الوظيفية من مختلف الفئات، في دعم ومساندة الأطباء وأطقم التمريض والمسعفين للتصدي لخطر جائحة فيروس كورونا.

تكريم الذين عملوا بصمت للإضاءة على بطولاتهم.

تستهدف المبادرة الموظفين في الصفوف الخلفية للقطاع الصحي.

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