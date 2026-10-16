قمة المليار متابع تفتح أبواب ريادة الأعمال أمام 100 صانع محتوى

أطلقت قمة المليار متابع والهيئة الوطنية للإعلام مبادرة «100 Dreams»، بالتعاون مع صانع المحتوى العالمي ومؤسِّس«Dream Group»، سايمون سكويب، بهدف تأسيس 100 شركة في صناعة محتوى من خلال توفير التمويل اللازم والدعم والإرشاد، لمساعدة صناع المحتوى من أصحاب الأفكار الملهمة على اتخاذ خطواتهم الأولى نحو تأسيس أعمالهم وشركاتهم الخاصة في دولة الإمارات والانطلاق منها إلى العالمية.

وتستهدف المبادرة من يمتلكون فكرة أو حلماً لبناء مشروع في قطاع صناعة المحتوى والإعلام الرقمي، حيث سيحصل 100 صانع محتوى يتم اختيارهم ضمن المبادرة على تمويل بقيمة 10 آلاف دولار لكل منهم، بإجمالي تمويل تبلغ قيمته مليون دولار، إلى جانب الدعم المتعلق بالحصول على الرخص التجارية والإرشاد والتوجيه، بما يساعدهم على تطوير أفكارهم وتحويلها إلى مشاريع قابلة للنمو.

جاء ذلك، خلال مؤتمر صحافي عقدته القمة، أمس، بمقر المؤثرين في دبي، بحضور رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، عبدالله بن محمد بن بطي آل حامد، ورئيس المكتب الإعلامي لحكومة دولة الإمارات رئيس قمة المليار متابع، سعيد العطر، والمدير التنفيذي لتنظيم الإعلام في الهيئة الوطنية للإعلام، ميثا ماجد السويدي، ونائب رئيس المكتب الإعلامي لحكومة دولة الإمارات نائب رئيس قمة المليار متابع، عالية الحمادي، وصانع المحتوى العالمي سايمون سكويب.

وأكد عبدالله بن محمد بن بطي آل حامد أن دولة الإمارات ماضية في ترسيخ نموذج اقتصادي يمنح الإبداع مقومات التحول إلى أعمال منتجة، وشركات قادرة على النمو، وقيمة مضافة تعزز تنويع الاقتصاد وتنافسية الدولة، مستندة إلى بيئة عززتها رؤية قيادتنا الرشيدة، التي هيأت للمواهب مساراً يحول الفكرة المبتكرة إلى مشروع، والمشروع إلى مؤسسة تصنع الفارق، انطلاقاً من إيمانها بأن الموهبة ثروة وطنية والاستثمار فيها ركيزة لبناء اقتصاد إعلامي متجدد يواكب قطاعات المستقبل.

وأكد سعيد العطر أن ما تشهده اليوم دولة الإمارات من حراك قوي في اقتصاد صناعة المحتوى والإعلام الرقمي، هو تجسيد عملي لنهج استراتيجي أرسته القيادة الرشيدة في بناء وريادة اقتصادات المستقبل.

وقالت ميثا ماجد السويدي: «تُشكل مبادرة 100 Dreams محطة نوعية في ترجمة رؤية الإمارات الهادفة إلى الاستثمار في النمو المتصاعد، الذي يشهده قطاع صناعة المحتوى والإعلام الرقمي، وتحويل هذا المجال إلى قطاع اقتصادي حيوي قائم على ريادة الأعمال المستدامة التي تفتح فرصاً كبيرة من النجاح أمام الشباب».

وقالت عالية الحمادي: «نؤمن في دولة الإمارات بأن الكثير من الأفكار الواعدة تبدأ بحلم بسيط، لكنها تحتاج إلى البيئة المناسبة والتمويل والإرشاد والخبرة حتى تتحوّل إلى مشروع قابل للحياة والنمو، وهذا ما تحققه مبادرة 100 Dreams التي تجمع بين التمويل والدعم والتوجيه وتسهيل تأسيس الشركات، بما يمنح 100 صانع محتوى فرصة حقيقية لاتخاذ خطواتهم الأولى نحو بناء أعمالهم في قطاع صناعة المحتوى».

وأكد سايمون سكويب أن مبادرة 100 Dreams تهدف إلى مساعدة صناع المحتوى الموهوبين من أصحاب الأفكار والطموحات على تجاوز الخطوة الأصعب، وهي الانتقال من مجرد امتلاك فكرة إلى البدء الفعلي في تأسيس مشروع.

وقال: «تجمع دولة الإمارات بين بيئة الأعمال المتقدمة والروح الريادية المتميزة والفرص الكبيرة التي يوفرها اقتصاد صناعة المحتوى، ولذلك فإن إطلاق مبادرة 100 Dreams من الإمارات يُمثل فرصة مهمة للمبدعين لبناء أعمالهم والوصول إلى جمهور وأسواق عالمية».

وتسعى المبادرة إلى منح 100 صانع محتوى الفرصة والتمويل والدعم اللازم لاتخاذ الخطوة الأولى نحو تحويل أحلامهم إلى واقع، مع التركيز على الأفكار والمشاريع المرتبطة بالإعلام الرقمي واقتصاد صناعة المحتوى، لتأسيس أعمالهم وتطويرها من داخل دولة الإمارات والانطلاق بها إلى العالمية، بما يسهم في تعزيز منظومة الإعلام وصناعة المحتوى واقتصاد صنّاع المحتوى، وخلق فرص جديدة أمام المبدعين وروّاد الأعمال.

فرز الطلبات

ستتم عملية فرز الطلبات ومراجعتها من قبل لجنة متخصصة، ثم الإعلان عن قائمة الـ«100 Dreams» التي تم قبولها، والالتقاء مع المتقدمين الذين تم اختيارهم، بهدف التعرف بصورة أعمق إلى أفكارهم ومشاريعهم وتحديد سبل الدعم التي ستوفرها المبادرة لهم، وتتوج المبادرة خلال النسخة الخامسة من قمة المليار متابع، من خلال فعالية مخصصة تُقام على مدى أيام القمة الثلاثة من الثامن إلى 10 يناير 2027.