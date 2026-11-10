«دبي للمرأة» تعزز مهارات الرائدات الطموحات

أعلنت مؤسسة دبي للمرأة، بالتعاون مع «لينكدإن»، بدء تنفيذ مبادرتهما المشتركة التي تتيح لـ500 رائدة أعمال الوصول المجاني إلى منصة «لينكدإن للتعلم» لمدة ستة أشهر، بهدف تطوير مهاراتهن واكتساب معارف جديدة في مجالات ريادة الأعمال والتكنولوجيا والمهارات الرقمية، وتعزيز قدراتهن على تأسيس المشروعات وتنميتها، بما يدعم توسيع إسهامات المرأة في النشاط الاقتصادي وقطاع ريادة الأعمال.

وتأتي هذه الخطوة استكمالاً للمبادرة، التي تم الإعلان عنها خلال منتدى المرأة الإماراتية 2026، حيث تبدأ المشاركات الاستفادة من فرص التعلم التي توفرها المنصة، من خلال محتوى تعليمي عالمي يواكب متطلبات سوق العمل والتحولات المتسارعة في عالم الأعمال.

وأكدت المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للمرأة، نعيمة أهلي، أن المبادرة تأتي في إطار رؤية وتوجيهات حرم سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، سمو الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة مؤسسة دبي للمرأة، بإطلاق مبادرات نوعية تتيح للمرأة فرصاً جديدة لتطوير قدراتها المهنية والريادية، والاستفادة من المعرفة والمهارات التي تعزز جاهزيتها لمواكبة التحولات المتسارعة في مختلف القطاعات.

وأضافت: «نؤمن بأن الاستثمار في معرفة المرأة ومهاراتها استثمار في مستقبل الاقتصاد، ومن خلال شراكتنا مع (لينكدإن)، نتيح لرائدات الأعمال والنساء الطموحات لتأسيس مشروعاتهن فرصاً للتعلم واكتساب مهارات جديدة، تساعدهن على تطوير أفكارهن، وتعزيز تنافسية مشروعاتهن، واستكشاف آفاق أوسع للنمو والابتكار، فهدفنا يتجاوز إتاحة المعرفة إلى دعم قدرة المرأة على توظيفها في تأسيس مشروعات مستدامة وتنمية فرصها في عالم الأعمال»، وقالت أهلي إن مشاركة 500 رائدة أعمال تعكس اتساع نطاق المبادرة، وتنوع البيئة الريادية في دبي، مؤكدة أن هذا التعاون مع «لينكدإن» يجسد نهج مؤسسة دبي للمرأة في بناء شراكات مؤثرة مع المؤسسات العالمية المتخصصة، بما يسهم في تعزيز حضور المرأة في مختلف المجالات، ويدعم مشاركتها في الاقتصاد المعرفي والابتكار.